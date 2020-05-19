DSE歷史科｜教協：林鄭政治凌駕專業　教聯：特首有權負責

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目引起政治風波，考評局仍在商討是否取消該題目。特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，今次試題事件是「專業失誤，不是政治干預教育」，又指不會迴避行使《考評局條例》賦予的權力。 教育局立法會議員葉建源認為，政府在處理試題爭議上做法「粗暴」，只是公開譴責、訴諸權力，質疑是政治凌駕專業。教聯會主席黃錦良則不同意是政治干預，認為特首作為最高負責人，有權依據《條例》對試題問題作出指示，但同意行使這項權力應為最後一步。

特首林鄭月娥今早出席行政會議前表示，今次試題事件是「專業失誤，不是政治干預教育」。（歐嘉樂攝）

林鄭月娥斥考評局「專業失誤」

考評局昨日舉行會議，會後稱同意全力配合教育局檢視擬題機制，但對是否取消題目仍未有定案。特首林鄭月娥今日出席行會前表示，文憑試歷史科試題爭議，是「專業失誤」，不是政治干預教育，稱至今沒有干預事件，又反問是誰「節外生枝」，引發考題爭議。她續指，如果有朝一日為保護教育質素，不會迴避行使《考評局條例》賦予的權力。

教育局立法會議員葉建源批評政府「賊喊捉賊」，才令整個社會沸騰，考生惴惴不安。（資料圖片）

葉建源：整個社會沸騰，考生惴惴不安​

教育局立法會議員葉建源批評政府「賊喊捉賊」，質疑教育局要求廢除歷史科試題、不使用正常渠道與考評局溝通及處理問題等，才令整個社會沸騰，考生惴惴不安，反問林鄭是否「始作俑者」。他認為試題問題應由專家、學者及前線工作人員去檢視，但政府卻公開譴責、訴諸權力，形容是「威嚇考評局的做法」，是政治凌駕專業。他又指，《條例》雖賦予特首權力，但在專業決定上，《條例》仍要求尊重考評局的專業判斷。

黃錦良：考題具引導性，問法不妥​

教聯會主席黃錦良不認為政府有政治干預教育，他指今次試題資料偏頗、考題具引導性，問法不妥；而且有考評人員在個人言論上，發表「反中」的政治意見，令人質疑考評局專業失守。他認為，教育局有責任跟進事件，檢討出題及審題機制，並向公眾交代，不能夠單靠考評局自己處理，「如果警察有問題，都唔會係警察自己查番自己。」

黃續指，特首作為最高負責人，有權力就今次重大問題，合情及合法地引用《條例》去取消試題，並非政治干預，但是他同意在現階段，可交由教育局與考評局去處理，特首行使這項權力應作為最後選擇。

教聯會主席黃錦良表示，認為特首是本港最高負責人，有責任關注教育問題，不認為對方是政治干預試題事件。（資料圖片）

直接取消8分 料顯響「夾心得分」考生



若然試題取消，外界關注考評局如何處理調節試卷分數。《星島日報》引述消息指，較可行的方案是直接刪去分題所佔的8分，將全卷滿分降至52分，並會酌量調分。另有兩個方案包括調高其餘題目佔分、以的「預測等級研究計畫」、即校內成績調節分數。

葉建源認為，全體直接刪去8分，仍然會對考生造成不公，因為各考生作答時間分配有所不同，有人會花較多時間完成這題目，有人或會選擇捨棄這條題目，另擇更擅長的作答，「影響性其實唔只呢8分。」若然取消題目，亦會引起不少考生不滿，不排除有人會訴諸司法覆核。他認為，題目本身並無問題，現階段應盡力保留題目，反對貿然取消。

黃錦良則認為，若然取消題目，增加或扣減八分的分別影響不大，但同意對徘徊在2至3級，或5*至5**等級的考生「有少少影響」，期望考評局可針對性微調分數，以盡量減低對考生的影響。