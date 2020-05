DSE歷史科｜林鄭：事件屬專業失誤非政治干預　不迴避用特首權力

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目引起軒然大波,教育局局長楊潤雄要求考評局取消試題,昨晚更發聲明指行政長官有權向考評局發出履行職能的一般指示。 特首林鄭月娥今早(19日)出席行政會議前見傳媒,指目前未有干預考評局或行使特首權力,但直言若有朝一日要保障香港教育質素以及保護學生,自己亦不會迴避。她指事件屬「專業失誤」,而非政治干預。

林鄭直斥今次的事件屬專業失誤,而非政治干預。(歐嘉樂攝)

「要問自己邊個節外生枝」

林鄭月娥表示,對考卷出現爭議感到遺憾及失望,強調教育的重要性在於樹德立仁,需要把關以維護質素,及保證學生接受正確的全人教育。她引用前南非總統曼德拉的名言,指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」(The Collapse of education is the collapse of nation collapse of education is collapse of a nation)。

林鄭重申,政府對教育的重視毋容置疑,例如於任內新增逾130億元經常性開支,包括推行中小學教師學位化及增加教席等,但不等於政府「淨係畀錢」,同時要維護教育的目的及質素,而教育局有不可推卸的責任去貫徹執行。她批評,有人認為考評局可以不理會教育宗旨及教育局意見「好大問題」。

林鄭指,今次事件屬專業失誤,而非政治干預,她目前未有干預或行使特首的權力,但若有朝一日要保障香港教育質素以及保護學生,自己亦不會迴避。林鄭又稱,明白學生多年苦讀,不希望節外生枝,但要「問自己邊個節外生枝,邊個令到呢條考題咁不適當」。她又稱,局方舉措無關外界壓力。