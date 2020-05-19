DSE歷史科｜林鄭：事件屬專業失誤非政治干預　不迴避用特首權力

中學文憑試歷史科一條涉及中日關係的題目引起軒然大波，教育局局長楊潤雄要求考評局取消試題，昨晚更發聲明指行政長官有權向考評局發出履行職能的一般指示。 特首林鄭月娥今早（19日）出席行政會議前見傳媒，指目前未有干預考評局或行使特首權力，但直言若有朝一日要保障香港教育質素以及保護學生，自己亦不會迴避。她指事件屬「專業失誤」，而非政治干預。

林鄭直斥今次的事件屬專業失誤，而非政治干預。（歐嘉樂攝）

「要問自己邊個節外生枝」

林鄭月娥表示，對考卷出現爭議感到遺憾及失望，強調教育的重要性在於樹德立仁，需要把關以維護質素，及保證學生接受正確的全人教育。她引用前南非總統曼德拉的名言，指「教育的崩潰足以摧毀一個國家」（The Collapse of education is the collapse of nation collapse of education is collapse of a nation）。

林鄭重申，政府對教育的重視毋容置疑，例如於任內新增逾130億元經常性開支，包括推行中小學教師學位化及增加教席等，但不等於政府「淨係畀錢」，同時要維護教育的目的及質素，而教育局有不可推卸的責任去貫徹執行。她批評，有人認為考評局可以不理會教育宗旨及教育局意見「好大問題」。

林鄭指，今次事件屬專業失誤，而非政治干預，她目前未有干預或行使特首的權力，但若有朝一日要保障香港教育質素以及保護學生，自己亦不會迴避。林鄭又稱，明白學生多年苦讀，不希望節外生枝，但要「問自己邊個節外生枝，邊個令到呢條考題咁不適當」。她又稱，局方舉措無關外界壓力。