新冠肺炎｜政府資助本地口罩生產線九間獲認證　料本月底供應口罩

政府早前在「防疫抗疫基金」下，推出本地口罩生產資助計劃。商務及經濟發展局今日表示，政府已與19條生產線簽訂合約，當中有9條生產線已獲得認證，將會由5月下旬起陸續開始向政府供應口罩。另外，早前獲批資助的新德利（亞洲）有限公司的第二條生產線已退出計劃，有關資助名額已批予瑞士億科有限公司的第二條生產線，料該生產線可獲得的最高資助為150萬元。

政府早前在「防疫抗疫基金」下，推出本地口罩生產資助計劃，全部20條本地生產線已獲批。

再有獲批生產線退出計劃

商務及經濟發展局表示，政府與本地口罩生產資助計劃下19條生產線簽訂合約，當中有9條生產線已獲得認證，證明其生產的口罩達ASTM F2100第一級或以上的防護標準；有關生產線將會由5月下旬起陸續開始向政府供應口罩。

局方指，預計計劃下所有20條獲批資助的生產線全面投產後，每月合共可向政府供應3,425萬個口罩，另有餘數765個口罩供應本地市場。

發言人又指，早前獲批資助的新德利（亞洲）有限公司的第二條生產線已退出計劃，有關資助名額已批予瑞士億科有限公司的第二條生產線。瑞士億科預計該生產線開始向政府供應口罩的目標日期為4月21日，每月平均向政府供應200萬個口罩，另可每月平均生產50萬個口罩供應本地市場。該生產線可獲得的最高資助為150萬元。