新冠肺炎｜科大研究指全民戴口罩　可防止第二波疫情爆發

新型冠狀病毒疫情持續，香港科技大學早前進行研究發現，全民戴口罩為具迫切性的非藥物解決方案，可以在沒有任何有效疫苗或治療方法面世前，防止新冠肺炎傳播或第二波疫情爆發。

香港科技大學計算機科學系教授吳德愷領導的團隊研究發現，全民戴口罩為具迫切性的非藥物解決方案。（科大提供圖片）

香港科技大學計算機科學系教授吳德愷領導的團隊，包括來自本港、法國、愛沙尼亞、英國和芬蘭的人工智能學者、經濟學家、計算分子生物學家、醫學博士和行為科學家。他們早前建立了兩個理論性數學模型，預測隨時間戴口罩對疫情的影響。兩個模型分別用標準流行病學模型推算全民戴口罩的效果，及由人工智能啟發的行為者基礎模型，模擬在空間內移動個體之間的接觸而發生的感染。

科大有份進行的研究指全民戴口罩有效防第二波疫情爆發。（資料圖片）

結果發現，在首輪疫情爆發大約50天後及解除「封城」措施之前，若有80至90%的公眾都佩戴口罩，新冠肺炎感染數字可顯著下降，避免第二波爆發。不過，如果沒有全民戴口罩，如只有一半的人口使用口罩，或若遲推行全民戴口罩，如推遲到首輪疫情爆發後第75天才進行，將未能夠顯著減緩病毒傳播。

過瀘效率低口罩 亦可緩減病毒傳播

研究團隊亦發現即使只使用廉價、十分容易購置的非醫用口罩，或僅具有70％有效過濾程的自製口罩，模擬結果仍然相同。

團隊亦將模擬的結果與包括香港及台灣在內的地區疫情數據對比，發現早期全民佩戴口罩與成功抑制新冠肺炎病例的每日增長率或每日增長高峰期的病例減少率之間，具有近乎完美的關聯性。相比之下，未有推行全民戴口罩的地區則需要保持嚴格的「封城」措施，承受巨大的經濟和社會損失。