廉署起訴汽車分銷商四名技術員　涉詐騙製造商維修費逾8.3萬歐元

廉政公署今日（19日）分案起訴4名汽車分銷商技術員，控告他們涉嫌詐騙德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE，共逾8.3萬歐元維修保用索償。四名被告已獲廉署准予保釋，以待於星期四（21日）在粉嶺裁判法院分案答辯。

廉署起訴汽車分銷商合德汽車四名技術員，涉詐騙德國汽車製造商MAN Truck & Bus維修費，逾8.3萬歐元。（資料圖片）

四名被告包括︰梁栢廉（33歲）、梁家齊（28歲），同為合德汽車有限公司前技術主任；何紹晞（27歲），合德汽車前助理技術主任；及關富聲（29歲），合德汽車前見習技術員。梁栢廉被控兩項罪名，即一項串謀詐騙，違反普通法，及一項串謀使用虛假文書，違反《刑事罪行條例》第73條及第159A條。梁家齊及關富聲各被控一項串謀詐騙罪名，而何紹晞則被控一項串謀使用虛假文書罪名。案情指，有關罪行於2015年8月1日至2018年11月2日期間發生。

由1970年至2019年，合德汽車為德國汽車製造商MAN Truck & Bus SE產品的香港獨家分銷商，後者為合德汽車售出車輛的底盤，提供兩年保用服務。如合德汽車為顧客進行享有保用服務的維修，會向MAN Truck & Bus遞交保用索償申請。四名被告當時均獲派駐合德汽車的技術小組工作，負責協助顧客啟用保用服務，主管為一名助理技術經理。合德汽車及MAN Truck & Bus在廉署調查案件期間提供全面協助。

梁栢廉被控的其中一項罪名指，他涉嫌與上述助理技術經理及合德汽車一名見習技術員一起串謀詐騙MAN Truck & Bus，不誠實及虛假地在53宗汽車維修保用索償申請中，報稱該等車輛具有效保用服務，從而致使和誘使MAN Truck & Bus就該等索償申請支付共逾4.3萬歐元。

梁家齊及關富聲被控的兩項罪名指，他們分別涉嫌以相類欺詐手段，與該助理技術經理串謀詐騙MAN Truck & Bus，從而致使和誘使該公司就1宗保用索償申請支付逾200歐元，及就17宗保用索償申請支付共逾1萬歐元。

梁栢廉被控的另一項罪名指他涉嫌與上述見習技術員，串謀使用1份虛假的汽車登記文件，意圖誘使另一人接受它為真文書。

何紹晞被控的罪名指他涉嫌與該助理技術經理及另一名見習技術員，一起串謀使用13份虛假的汽車登記文件，意圖誘使另一人接受為真文書。

該等虛假汽車登記文件據報涉及14輛由合德汽車維修的汽車。有關維修費用共約3萬歐元，均由MAN Truck & Bus承擔。