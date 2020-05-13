廉署起訴資產估值服務公司2名前僱員及妻子　涉騙1.38萬元佣金　

廉政公署早前接獲貪污投訴，經調查後今日（13日）落案起訴一間資產估值服務公司兩名前僱員以及其中一人的妻子，控告他們涉嫌在介紹客戶予該公司提供估值服務時，串謀詐騙佣金1.38萬元。3名被告已獲廉署准予保釋，本周五（15日）在東區裁判法院答辯。

3名被告分別是曾鏡波（34歲），漢華評值有限公司（漢華評值）前董事；黃家俊（35歲），漢華評值前高級經理；及黃家俊妻子梁詩蔚（34歲），同被控一項串謀欺詐罪名，違反普通法。

其一被告為涉案公司前董事

曾鏡波於案發時任職漢華評值董事，該公司為客戶提供多項企業及諮詢服務，包括就商業及無形資產估值。曾鏡波是該公司企業價值評估及交易諮詢小組的主管，黃家俊是該組的高級經理，其工作由曾鏡波監督。梁詩蔚當時是黃家俊的女朋友。

根據漢華評值的介紹佣金計劃，如新客戶由非漢華評值職員介紹，該介紹人會獲發一筆介乎合約金額10%至30%不等的佣金。

控罪指曾鏡波、黃家俊及梁詩蔚涉嫌於2016年2月3日至5月13日期間，一同串謀欺騙漢華評值，不誠實地向該公司虛假地表示，梁詩蔚曾介紹一間資訊科技公司聘用漢華評值提供服務，從而誘使漢華評值向梁詩蔚支付介紹佣金1.38萬元。

漢華評值及上述資訊科技公司在廉署調查案件期間提供全面協助。