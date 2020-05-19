新冠肺炎｜陳肇始：再擴大檢測　冀本月內為3000院舍員工做檢測　

本港新型冠狀病毒疫情稍為緩和，今日（19日）沒有新增確診個案，累計個案維持在1056宗。食物及衞生局局長陳肇始稱，當局計劃擴大社區監測能力及範圍，希望盡快能做到每日化驗7000個樣本的要求，已增加資源予兩所大學及衞生署公共衞生化驗所。另外，當局在今周起會在安老院、殘疾人士院舍及護養院派發深喉唾液樣本瓶，目標在本月內為3000名院舍員工做檢測。

陳肇始稱，希望盡快能做到每日化驗7000個樣本的要求。（余俊亮攝）

食物及衞生局局長陳肇始稱，當局計劃會擴大社區監測能力及範圍，以盡快找出受感染人士。她希望盡快能做到每日化驗7000個樣本的要求，已增加資源給兩所大學及衞生署公共衞生化驗所。

擴大檢測範圍方面，從5月15日起，衞生署已在機場指定地點設有服務站，為機場工作人員提供樣本瓶，收集深喉樣本，名額為每日500人。當局在今周起會在安老院、殘疾人士院舍及護養院派發樣本瓶，目標在本月內為3000名員工做檢測。

18區中醫診所及葵青康健中心研派樣本瓶

另外，衞生署將在18區指定中醫診所為市民提供樣本瓶，稍後會公布計劃詳情。當局亦與葵青地區康健中心營運者合作，為市民派發樣本瓶，爭取今周起可開始。私家醫生亦可參與衞生防護中心的計劃，安排病人免費接受病毒檢測，然後病人可將樣本瓶交回衞生署診所轄下的13間診所；醫管局正研究在其轄下診所增加交還地點，以方便大家交還樣本瓶，市民亦可用速遞服務交瓶。

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「梨木樹家庭群組」二千人樣本結果呈陰性

就上周確診的梨木樹邨五座及荃灣卓明樓個案，陳肇始表示，截至今早9時，衞生署已在兩幢大廈，以及向患者曾接觸的其他人士，派發逾3000個樣本瓶，當中約2000個樣本的結果為陰性。