【新冠肺炎】專家：煙民受病毒感染後惡化為重症甚至死亡風險較高

新型冠狀病毒最主要的攻擊目標是肺部，會導致患者有嚴重肺炎。 遼寧瀋陽衛健中心直屬健教中心專家張書婉指出，吸煙人士一旦患上新型冠狀病毒肺炎，發展為重症和出現死亡的風險會較一般人更高，呼籲市民在疫情期間盡量不要吸煙，如果無法戒煙，亦盡量不要聚集吸煙或者互相遞煙。

張書婉指，不論是老年人還是年輕人，也不論吸煙時間有多長，只要能成功戒煙就會對身體有益，身體的機能就會得到改善。（中新社）

張書婉介紹，吸煙是許多呼吸道感染的已知危險因素，並會增加呼吸道疾病的嚴重程度。新型冠狀病毒主要侵襲肺部，吸煙會造成肺功能損害，使人體更難抵抗病毒和其他疾病。吸煙會增加肺功能下降的速度，煙草產生的有害氣體和顆粒物，會引起肺部炎症和氧化應激反應。隨着吸煙程度的加重，可導致肺組織損壞和支氣管纖維化，呼吸阻力增加，出現不可逆性氣流受限和各種呼吸道症狀，例如咳嗽、咳痰和呼吸困難等。

張書婉又指，新型冠狀病毒的易感人群是帶有基礎疾病的老年人，並且死亡率較高。所以不論是老年人還是年輕人，也不論吸煙時間有多長，只要能成功戒煙就會對身體有益，身體的機能就會得到改善。

此外，張書婉表示，標榜「無害」、「無毒」的電子煙，其產生的氣溶膠同樣含有許多有毒有害物質，當達到一定濃度時，會對呼吸道產生不同程度的刺激作用，並可引發炎症反應，從而誘發咽炎、支氣管炎、肺炎等疾病，對健康造成威脅，尤其是對哮喘病人及其他有呼吸道疾病的人群。

張書婉指，疫情期間首先要盡量減少外出，其次外出時不摘口罩，不吸煙，亦不聚集吸煙，不遞煙，又或者吸煙前洗手。張書婉表示，疫情期間在密閉場所摘下口罩吸煙，會增加被感染的風險，想要真正的健康，只有戒煙和遠離二手煙才是正道。

（綜合報道）