逃犯條例｜15歲男生認向警察宿舍掟汽油彈　官指若是成年人必判監

15歲中四生涉嫌在柴灣已婚警察宿舍外掟汽油彈，並擲中一名警長住所的外牆及窗，逃走時遭途人制服。男生今(19日)在東區法院承認縱火罪。裁判官指男生所犯事件嚴重，無論他的目的為何，做違法事要承擔後果，更指若被告已成年，一定會判監。幸而事件中無人受傷，故把案押後至7月14日，以候被告的各類報告後判刑。

與女子同行案 途人見狀阻止

現年15歲的被告，承認一項罔顧生命是否會受到危害而縱火罪，指他於去年11月18日，在柴灣已婚警察宿舍外投擲汽油彈。

控方案情指，一名退休人士案發當日下午，見被告與一名女子在警察宿舍外擲汽油彈，兩人當時戴上口罩及作黑衣打扮，退休漢欲阻止二人，同行女子則成功逃脫。

15歲的被告在東區法院的少年法庭認向警察宿舍掟汽油彈。(資料圖片)

漁灣邨亦發現汽油彈

經調查後發現，被告所投的汽油彈，擲至一名警長住所的外牆及窗外，同行女子所擲的，則落在舍宿行車路附近的外牆。警方後來又在漁灣邨後樓梯的垃圾桶內，找到未用過的汽油彈，並在附近發現打火機。閉路電視拍到兩人案發前曾手持汽油彈在漁灣邨的後門出現。

被告判斷能力有偏差

辯方律師求情時指被告本性純良，他在求情信中已展示悔意。被告患有亞氏保加症，或令其判斷有偏差，若得人協助，重犯機會低。律師又指，事件中只造成輕微財物損毀，所涉維修費亦只是250元。

被告是事件中唯一受傷的人

裁判官稱，可幸事件中除被告被制服時受傷外，並未有造成其他傷亡，又指若汽油彈掉入屋內，並焚燒物件，控罪可能不止於此，最後決定先聽取報告後判刑，但亦明言會考慮各類判刑的選項。

案件編號：ESCC 700006/2019