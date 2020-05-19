《頭條新聞》惹火　回歸後董建華貶低級趣味　徐四民斥陰陽怪氣

港台節目《頭條新聞》今年2月14日播出的集數收到逾3,300名公眾人士投訴，今日（19日）遭通訊局發警告。港台表示，完成播放本季《頭條節目》後，將暫停製作該節目，同時向感到被冒犯的警察致歉。 翻查資料，《頭條新聞》曾屢次被政界人士批評，其中時任全國政協常委「徐大炮」徐四民於1998年，曾批評該節目「陰陽怪氣」，前特首董建華曾批評該節目「低級趣味」。

董建華曾評《頭條新聞》節目是「低級趣味」。（資料圖片）

主持諷港府如同「塔利班政權」 董建華狠批

《頭條新聞》於1989年起首播，其嬉笑怒罵手法雖吸引不少捧場客，但自啟播後亦不時收到政界人士批評，尤其是回歸後。於1998年，時任全國政協常委徐四民在北京批評港台節目針對中國政府及時任行政長官董建華，並點名批評《頭條新聞》「陰陽怪氣」。

資深傳媒人劉瀾昌撰寫的書籍《在河水井水漩渦之中：一國兩制下的香港新聞生態》內容指，於1999年7月，另一港台節目《香港家書》曾邀請時任台灣駐港代表鄭安國，談論時任總統李登輝的「兩國論」。節目播出後遭左派團體批評，時任廣播處長兼港台總編輯張敏儀於當年10月被調離港台，《頭條新聞》於2000年一度停播約半年，至同年底復播。

2001年，時任特首董建華發表《施政報告》後，《頭條新聞》時任主持林超榮打扮成塔利班武裝分子，諷刺港府如同「塔利班政權」，其《施政報告》是「施捨報告」、小恩小惠，董建華隨後評論該節目是「低級趣味」。

警務處處鄧炳強於今年曾兩度去信廣播處長梁家榮，批評港台節目《頭條新聞》漠視警方的抗疫工作和努力。（資料圖片）

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警務處處鄧炳強於今年曾兩度去信廣播處長梁家榮，批評港台節目《頭條新聞》漠視警方的抗疫工作和努力，內容顛倒是非。今年《頭條新聞》開始推出「驚方訊息」環節，主持人王喜以嬉笑怒罵形式，諷刺警方於反修例運動期間的調查手法及表現。

通訊局今日表示，《頭條新聞》2月14日的節目播出後接獲逾3,300名公眾人士投訴，局方裁定有關真實資料的準確性、污衊侮辱警方及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，向港台發出警告。

港台回應指，接受通訊管理局的裁決並嚴肅跟進，會細閲內容備日後製作參考，並向因連串事件引起對港台不滿人仕及感到被冒犯的警察致歉。鑑於近月對《頭條新聞》節目之意見反饋海量，港台決定即時展開對該節目之檢討，認真研究在不斷變化的社會環境下如何發展，本季《頭條新聞》播出後暫停製作，通訊局裁決中所涉及的集數會下架。