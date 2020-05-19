通訊局裁《頭條新聞》辱警　港台向警方致歉　本季播畢後暫停製作

港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3300名公眾人士投訴，通訊事務管理局審議投訴個案後，裁定有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，決定向港台發出警告。 港台表示，完成播放本季《頭條節目》後，將暫停製作該節目。港台亦向對港台不滿人仕及感到被冒犯的警察致歉。 商務及經濟發展局亦發聲明，指港台作為公共廣播機構，「接連被裁定違反多項守則條文」，認為情況「非常嚴重」，已嚴正要求港台須接受有關裁決並就此致歉，並檢視節目在製作及編輯過程中是否涉人員疏忽及失誤，按結果作出跟進或懲處。

翻查港台網頁涉事的《頭條新聞》集數，已被下架。（港台網頁）

裁決所涉及集數已即時下架

港台回覆查詢表示，接受通訊管理局的裁決並嚴肅跟進，會細閲內容備日後製作參考，並向因連串事件引起對港台不滿人仕及感到被冒犯的警察致歉。而鑑於近月對《頭條新聞》節目之意見反饋海量，港台決定即時展開對該節目之檢討，認真研究在不斷變化的社會環境下如何發展。

港台又指，本季《頭條新聞》播出後暫停製作，通訊局裁決中所涉及的集數會下架。翻查港台網頁涉事的《頭條新聞》集數，已經無法看到。

商經局發聲明表示，港台作為公共廣播機構，接連被裁定違反多項守則條文，包括未能確保節目真實資料的準確性；節目內容涉及仇恨言論、污衊和侮辱警方；以及未能在個人意見節目中涵蓋多方面的意見。

商經局認為情況非常嚴重，嚴正要求港台清楚表明接受通訊局對於《頭條新聞》節目的投訴所作出的裁決，並就此致歉；檢視有關節目在製作及編輯過程中是否有人員疏忽和失誤，並按檢視結果作出跟進或懲處；以及全面檢討節目製作及編輯機制，確保所有港台節目能夠全面貫徹和體現《香港電台約章》訂明的公共目的和使命。

商經局強調，港台必須全面恪守《香港電台約章》、確切履行公共廣播機構的責任，以及嚴格遵守通訊局的相關業務守則。局方又指，港台應正視社會各界對其節目以至部門的管理和管治的關注，並正面和積極跟進及向公眾作出交代。