通訊局向港台發警告　裁定《頭條新聞》諷警污衊、侮辱警方

通訊局再度向港台發警告。港台《頭條新聞》2月14日播出後接獲逾3300名公眾人士投訴，通訊局審議後認為有關真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立，並決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》中的相關條文。

2月14日播出的《頭條新聞》接獲投訴，指控包括「以諷刺手法多次惡意抹黑、污衊、侮辱、中傷和嘲諷警方和政府／警方為防控 2019 冠狀病毒病疫情的工作，並煽動對警方的仇恨，包括播放不完整、失實、不真確、誤導且偏頗的內容，以及誇大的信息，對政府／警方造成損害及不公平」、「沒有報道支持政府及警方的意見，亦未能均衡地陳述不同的觀點」、「多次作出毫無根據的提述及暗示，指警方囤積個人防護裝備（包括外科口罩）」、「諷刺警隊招募乃是廢物收集，實為譏諷有意加入警隊的人士」。

通訊局經審議後，認為《頭條新聞》應遵從《電視節目守則》的相關條文，包括適用於個人意見節目的條文，即在表達意見時，必須尊重事實，並需要盡量讓多方面意見得以表達。

此外，通訊局認為，不能單憑警方獲供應的個人防護裝備數量，在不清楚其需求及使用量下，推斷警方的個人防護裝備出現大量過剩的情況；儘管該節目為政治諷刺節目，通訊局認為該環節中主持的描繪令整個警隊受到污衊和侮辱。局方又認為，節目需反映一些不同觀點，以免節目內意見偏頗或完全偏向一方。

因此，通訊局認為公眾就節目中真實資料的準確性、污衊和侮辱警方，以及在個人意見節目中表達多方面意見所提出的投訴成立。經考慮個案的具體事實和情況，通訊局決定向港台發出警告，敦促它嚴格遵守《電視節目守則》第 3 章第 2 (b ) 段、第 9 章第 1A 段以及第 9 章第 17 (b )及(d )段。

《歐聯最精彩》出現啤酒品牌贊助聲明 通訊局發出勸諭

另一宗是去年9月22日在奇妙電視香港開電視播放的電視節目《歐聯最精彩》的投訴，通訊局裁定投訴成立。一名公眾人士投訴指該節目在結束時出現某啤酒品牌的贊助聲明，等同在合家欣賞時間內（即下午四時至晚上八時半）播放酒類廣告。通訊局認為奇妙電視違反《電視廣告守則》第 6 章第 2(c)段的規定。經考慮個案的具體事實及情況，以及其他相關因素，決定向奇妙電視發出勸諭，敦促它嚴格遵守《電視廣告守則》的相關規定。