新冠肺炎｜名牌加價排長龍　二手店疫市生意增：大家覺得世界末日

法國是新冠疫情的重災區之一，不過當地經典奢侈品品牌Chanel近日疫市加價，加幅最誇張達20%。香港經濟同樣受挫，但在品牌加價前夕，仍有不少人「排長龍入貨」、「早買早享受」。究竟是奢侈品市道熾熱依然，抑或是加價下的錯覺？ 有二手名牌手袋店主稱，疫情令各國鎖城、限制旅遊，一眾名牌愛好者難敵心癮，找人代購新款手袋之餘，更會轉投二手市場，生意稍有增長。談到疫後市道，店主相信二手市場不會流失很多客量，仍覺樂觀。

疫情下冇得飛 轉戰本地小店



雖然香港的名牌專門店在疫情下依然營業，不過經營二手、復古名牌手袋店、同時替客人代購歐洲全新手袋的Crystie坦言，店舖生意在數月間增長10%至15%。在各國旅遊限制下，外遊機會減少，人人都「守城」，令一、二手名牌貨品在本地銷售有所增長。

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店舖主要是熟客光顧，位處葵涌一座工廠大廈，不太好找，亦不是每天開店。打開門後是一個擺滿名牌手袋和服飾的粉紅世界，相信來到的愛好者會覺得自己是準備遊歷仙境的愛麗絲。Crystie笑言有客人購物慾強，經常問「有無新貨到?」之餘，更一個接一個地購入：「佢唔係好急要，但係又會不斷買，買完一個又一個，一大箱七萬蚊......十幾個，一箱寄去佢屋企。」她認為不少人的旅行預算，都會有一筆錢用於「購物」，喜歡名牌的更會預留一筆錢花在各大名店，礙於疫情，旅行預算「無用武之地」，於是有人將注意力轉移到本地名牌店，包括代購或二手袋小店。

足不出戶的抗疫生活中，網上購物變得更平常，Crystie觀察到，一些只會旅遊時購買或只在本地專門店購買名牌的「媽媽級」客人，都會用網上平台瀏覽貨品，更開始留意他們這類小店。而本來只買特定牌子的客人，也開始考慮其他品牌，以解心癮，甚至有本來不太接受二手袋的客人，都開始慢慢了解二手市場，會考慮由較簇新的二手袋入手，取代價格日益高昂的全新手袋。

網上購物變得更平常，Crystie不時應客人要求，拍攝短片給他們細看手袋。（林頌華攝）

名牌加價 二手市場更吸引



受新冠肺炎疫情影響，外國零售業大受打擊，不少名牌被逼關店，紛紛叫苦，其中一個經典品牌Chanel更在5月中加價，引來一眾愛好者爭相「入貨」。Crystie表示，最近最多人詢問的品牌絕對是Chanel，不論任何款式。她認為這次不同牌子加價，加幅由數個百分點至高達百分之二十，拉開專門店與代購、二手店的差距，變相令二手市場價格更有競爭力。

經典品牌Chanel更在5月中加價，Crystie笑說客人不斷追問「有冇貨返」。（林頌華攝）

不過Crystie透露，因為專門店加價，加上近期由外國寄貨到港，導致成本上升，相關款式在短期內都會加價：「如果我哋賣哂手頭上嘅貨，新嚟嗰批，其實成本已經增加咗，都冇辦法係一定要加價。」

手袋加價兩成如世界末日 店主：要令佢哋清醒啲

Crystie亦是Chanel愛好者，開店五年，認為今次加幅有點誇張，加上疫情影響，很多客人覺得猶如「世界末日」，買不到手袋。她戲言自己會「勸世」，告訴客人每個手袋合理價格範圍：「令佢哋清醒啲」她希望大家不要在這個加價的瞬間、全世界都恐慌的時候，用不合理的價格購入貨品。

Crystie希望大家不要在全世界都恐慌的時候，用不合理的價格購入貨品。（林頌華攝）

談到疫情後的市道，她未有擔心，明白當實體經濟受到影響，有公司倒閉、裁員等情況，就會影響到客人購買奢侈品的情緒。不過她相信，這類次消費的二手市場，可以吸納到不想高消費的客人。

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