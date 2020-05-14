Chanel職員證「價格調整」　學者：只有超級品牌才會逆境下加價

昨日（13日）網上討論區有網民表示，法國著名品牌Chanel將於今日（14日）起加價，更指加幅超過10%至19%，昨晚有達百港人到尖沙咀廣東道店排隊「買包包」。 記者今日再到現場，店員承認部份產品價格「有所調整」，當中包括部份經典款式。中文大學商學院客座教授冼日明表示，逆境下加價相信只有國際超級品牌才會做到，因為其目標客人身價無需擔心能否負擔，反而趕及「舊價」入手的，相信是希望通過手袋提升個人地位、加上日前疫情下未有外出而產生的累積購買力。

Chanel廣東道店內職員坦言，部份產品，包括經典型號產品，價格「有所調整」，店內選購的人客並不少，選擇到心頭好仍會即時入手。（香港01記者攝）

加價幅度10%至19%

疫情之下，本港現正實施旅遊限制，加上港人購物意欲下降，不少名店紛紛叫苦連天，表示經營困難，但法國超級品牌Chanel有傳於今日（14日）起加價，幅度達超過10%至19%。《香港01》記者今日以客人身份，到廣東道分店內向職員查詢，當季顏色的中型大小手袋，售價為37,700元，職員表示價格的確有所調整，而中型大小的女裝銀包為7,300元，價格仍有所上升。

店內職員坦言，部份產品，包括經典型號產品，價格「有所調整」，店內選購的人客並不少，選擇到心頭好仍會即時入手，同時，亦有人客查詢是否有價格調整，職員也用心講解。

同一街道上，昨日（14日）排隊人的人潮已經消失了。（香港01記者攝）

對於昨晚有不少港人於加價前趕到店內購買心儀「包包」及其他產品，市場學教授冼日明表示，購入這一類高價錢奢侈品的人，本身為社會地位高階一族，並不會因為價格調整而購物心儀產品或收藏品；而亦有部份靠近較高社會階層的專業人士，亦只會因喜歡某幾款近似的奢侈品，選擇購物，故昨晚現場相信並非這兩類人。

買手袋提升自己社會地位

他續說，因為疫情下，不少人留家抗疫，相信減少了消費，現時疫情所緩和，故有累積購買力，入手高價奢侈品，相信這類人收入為一般相，但希望通過名牌「包包」去提升自己的社會地位，因而盡快趕及購物。

冼日明又，這類可以有經濟下調下仍加價的品牌並不多，一般只有少量有信心的「超級品牌」才可做到，如日前另一超級品牌Hermes內地店重開，即有大批當地居民不理價立刻購買一樣，這類品牌絕不會輕易減價「做差個名」，只會為超級VIP另開優先購買日作為招徠。

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賴小姐今日途經海港城，她說昨晚看到Chanel店門有不少人排隊，笑言，「無諗到香港人咁有錢去買貴包包」，跟男朋友行逛的她又說，自己並非追求名牌，但有朋友亦討論過昨晚的情況，明白不少人希望追及加價錢入一個，免得後悔。

另外，Amy則說，自己並不會因手袋將加價而排隊購物，「而家唔係10蚊8蚊嘢，係過千過萬，甚至幾萬錢，我無理由等咁耐去買，入去又要搶咁，睇得都唔舒服，想買要買唔爭在個一二千。」又指未有內地人來港之前，本地人亦購買奢侈品習慣，並較內地人更久遠，故多人搶購不足為奇。