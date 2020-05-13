Chanel加價10%前　廣東道罕現人龍　男士買袋送女友：明天仲貴

疫情之下，本港現正實施旅遊限制，加上港人的購物意欲下降不少名店紛紛叫苦連天，表示經營困難，惟今日（13日）網上討論區有網民表示，法國著名品牌Chanel將於明日（14日）起加價，更指加幅超過10%，隨即吸引一班OL放工後前來選購，晚上七時許，廣東道罕有出現人龍，高峰期多達100人，當中絕大部份為本地居民。 有市民透露收到消息後，由於估計未有內地人到場選購，求得心儀手袋的機會率增加，隨即排隊，並已經於早前選定心儀手袋，認為可以真正做到香港的「和你Shop」；此外，亦有男士獨個兒前來等候，為女朋友購買手袋作為禮物，但他笑說，「我今日唔肯買，聽日咪仲貴。」因此繼續專心排隊等候。現場所見，除了Chanel 外，其他店舖則較為冷清。

法國超級品牌Chanel將於明日（14日）起加價，更指加幅超過10%，不少人今日放工後前來選購。（梁煥敏攝）

因新型肺炎疫情擴散，旅客被拒入境，本港旅遊業及零售業重挫，不少商店叫苦連天，特別是歐洲超級品牌，一向以來深受不少內地旅客歡迎，疫情下難免營業額下降不少，可是，今日廣東道罕有出現人龍，Chanel高峰期多達100人等候入場，絕大部份為本地居民。 有指是法國超級品牌Chanel將於明日（14日）起加價，據知加幅超過10%，一班白領聞風後放工即前來選購。Chanel職員則表示並不清楚是否明天加價。

莫先生（灰衫者）於隊伍中等候了大約25分鐘，為女朋友購買心儀手袋。（梁煥敏攝） 莫先生獨個兒在隊伍中等候大約20多分鐘，他説已有明確目標，將會購買一個經典款式手袋Chanel2.55予女朋友，當作禮物，「佢今日晏晝畀張相我，話本身好想買，仲要同我講話聽日開始好貴...」問他為何未有跟女朋友一同排隊選購，免得「買錯」時，他笑説，「佢未放工，冇辦法，仲已經畀晒價錢同款式我，今日唔買聽日買咪仲貴，只好當禮物送俾佢。」又指，旅遊限制措施下，相信會有較少內地人及代購到場揀選，增加購買機會率最少20%，因此才有信心前來等候。

廣東道其他店舖較為冷清。（梁煥敏攝）

從事教育界的張小姐花了大約3萬多元購置心儀的手袋。（梁煥敏攝） 有女士花3萬元買心儀手袋 稱真正「和你shop」 從事教育界的張小姐於下午約五時到達尖沙咀海港城旗艦店，她表示，今日於網上發現有網民指法國超級品牌Chanel 將於明日加價，早前已經看中了一個心儀的手袋，用作襯衫，決定重錘出擊，花了大約3萬多元購置。由於疫情持續，現場大部份為本地居民，認為沒有內地人的競爭下，可以真正「和你shop」，又表示聽說今次的加價幅度較大，因此只花少許時間考慮便購買。

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陳小姐於海港城店外等候到場購置心儀手袋，當時現場有大約100人等候，她花了大約25分鐘，只能到達隊伍中間，相信要花更多時間才能到店內選購。陳説，因為今日下午於網上討論區，有網民表示Chanel將於明日起加價超過10%，隨即放工後到現場選購，目標是購買心儀手袋，購入後的使用程序亦非常清晰，「聽日買到時真係貴好多，買咗個手袋，自己又可以用，之後又可以放出去（賣），如果有內地人嚟，條人龍長一陪，咁樣我就未必嚟啦，依家可以增加買得到嘅機會率。」