新冠肺炎｜政府延長限聚令同時容許宗教活動　專家稱不了解原因

政府宣布延長「限聚令」至6月4日，但部份活動如宗教聚會等獲有條件豁免，可以重新舉行，但六四晚會預料受限聚令影響不能舉行。 醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超今日早上（20日）在港台《千禧年代》表示，政府重開體育設施、豁免宗教埸所後，多個室內環境將多於8人聚集，認為與維持「限聚令」安排不太一致。他說，若在公共衛生角度上考慮，應同步放寬或收緊，直言或因自己「才疏學淺」，不了解政府在限制措施規定上不一致的原因。 支聯會主席李卓人亦認為，在可復課及宗教活動可放寬下，政府仍延長限聚令是不合理及不科學，促警方在下周一前與他們會面，商討六四晚會安排。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超直言，港府在限制措施上安排不太一致，若從公共衛生角度考慮，應同步放寬或收緊。（資料圖片）

梁子超表示，每日至少有數百人從境外回港，本港仍有一定風險，惟從公共衛生角度考慮，政府繼續限聚令，卻容許宗教、體育等室內場所重開使用，且人數隨時不只超過八人，形容安排不一致。他直言從公共衛生角度上，看不到特別原因可就政府決定解釋，指或因自己「才疏學淺」，他認為若在防疫或公共衛生上考慮，應同步限制或同步放寬。



政府公布，卡拉OK、派對房間、夜總會、浴室停業安排須延長至5月28日。梁子超相信，與相關地方空氣多不流通有關。他建議將來重開時，可由環境著手減低風險，如限制人數、在房內安裝空氣過濾儀器或加裝膠板等。

上月政府尚未宣布重開公眾泳灘，已有不少市民到泳灘休息。（資料圖片／張浩維攝）

對於公眾游泳池及泳灘將分別在明日（21日）及周六（23日）重開。梁子超指，病毒有機會在糞便中找到，呼吸分泌物亦有機會浮在水面，但全球暫看不到泳池及泳灘屬重要傳播渠道，泳池有過濾消毒處理，而海灘亦有陽光及自然因素，相信只要避免太多人聚在一起，風險不是特別高。

他又認為，社會應集中阻截傳染源進入社區，即使現仍有隱形傳播者，大家堅持防疫及進行社區篩檢，可為社會活動全面恢復鋪路。

支聯會促警方下周一前會面 商六四晚會安排

政府宣布限聚令將延長至6月4日，遇上六四31周年，支聯會主席李卓人形容，若因應疫情須保持一定社交距離可以接受，但本港即將復課、宗教聚會可獲豁免，認為政府延長限聚令是不合理，非疫情及公共衛生考慮，「不是因為科學考慮」。他指，至今警方尚未回覆何時開會商討有關維園六四燭光晚會安排，希望警方最遲在下周一前可相若他們開會。