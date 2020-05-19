新冠肺炎｜一文看清康文署重開泳池泳灘名單　沖身格隔一個開一個

康文署今日（19日）宣布，本周四（21日）起，33個公眾游泳池將重新開放，但個別如九龍公園泳池，因為維修工程未完成，未能同日重開。15個泳灘也會於本周六 （23日）重新開放，即會有救生員當值，不過部分如港島大浪灣仍未能開放。 因應新冠肺炎，康文署提醒泳客，不論到泳池或泳灘，均需遵守限聚令，即不得進行多於八人的群組聚集；為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放。 泳池將暫時調低泳池的入場人數上限，游泳池觀眾席會暫停開放。泳客進入前須接受體溫檢測，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍。

將軍澳泳池周四重開，惟嬉水池仍然會暫停開放。（資料圖片）

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33個重新開放公眾游泳池名單：

香港島： 堅尼地城游泳池 柴灣游泳池 港島東游泳池 包玉剛游泳池 摩理臣山游泳池 維多利亞公園游泳池 灣仔游泳池（只供團體訓練之用） 九龍： 九龍仔游泳池 大環山游泳池 佐敦谷游泳池 觀塘游泳池 荔枝角公園游泳池 李鄭屋游泳池 深水埗公園游泳池 大角咀游泳池 新界： 東涌游泳池 葵盛游泳池 青衣游泳池 青衣西南游泳池 粉嶺游泳池 西貢游泳池 將軍澳游泳池 顯田游泳池 馬鞍山游泳池 沙田賽馬會游泳池 大埔游泳池 城門谷游泳池 荃景圍胡忠游泳池 屯門西北游泳池 屯門游泳池 天水圍游泳池 元朗游泳池 屏山天水圍游泳池 *各游泳池開放的設施詳情請參閱場地的最新公布

九龍公園因維修工程未完成，暫未能重開。（資料圖片）

因應新型冠狀病毒疫情的最新情況，在重開公眾游泳池時，康文署會採取特別措施：

只開放部分泳池設施如主池、副池、訓練池或習泳池等； 暫時調低泳池的入場人數以保持泳客間的距離； 為免輪候進場期間人多聚集，如游泳池內人數已達可容納人數上限，會向等候人士派發輪候籌號，並提示等候人士留意輪候提示牌所顯示的號碼，等候入場； 所有進入游泳池的人士入場前須接受體溫檢測，任何人士如有發燒或出現呼吸道感染徵狀，將不獲准進入泳池範圍； 為確保淋浴設施使用者之間保持適當的距離，沖身格或沖身花灑頭會以「隔一個，開一個」方式開放； 泳池內不得進行多於八人的群組聚集； 游泳池觀眾席會暫停開放。 建議市民游泳前及游泳後，以及於排隊進入游泳池時佩戴自備的口罩。

港島石澳等四個泳灘周六重開，救生員將會恢復當值。（資料圖片）

康文署亦宣布，該署轄下15個刊憲泳灘會由本周六（23日）起重新開放。有關重新開放的泳灘名單請參閱下表。康文署會由每日上午9時至下午6六時於重開的刊憲泳灘提供救生員服務；而在6月至8月游泳旺季期間，星期六、日及公眾假期的救生服務時間則會延長，由上午8時至下午7時。

除上述15個重開的刊憲泳灘外，其餘泳灘繼續關閉，泳灘的救生服務亦會繼續暫停，市民切勿在關閉的泳灘游泳及聚集，以減少社交接觸和避免發生意外。

香港島： 深水灣泳灘 淺水灣泳灘 赤柱正灘泳灘 石澳泳灘 新界： 洪聖爺灣泳灘 貝澳泳灘 銀礦灣泳灘 長洲東灣泳灘 清水灣第二灣泳灘 廈門灣泳灘 馬灣東灣泳灘 更生灣泳灘 麗都灣泳灘 黃金泳灘 蝴蝶灣泳灘

康文署亦宣布，該署轄下清水灣第二灣泳灘等15個刊憲泳灘會由本周六（23日）起重新開放。