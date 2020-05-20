李鵬飛逝世｜曾埋班組黨未成事　李柱銘憶飛哥：堂堂正正香港人　

政壇元老、前立法局及行政局議員兼自由黨創黨主席李鵬飛上周五（15日）逝世，享年80歲。 民主黨創黨主席李柱銘接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時形容，李鵬飛是堂堂正正香港人，多年來心繫本港民主，知悉終其一生，他對直通車方案未能落實最耿耿於懷。李柱銘又透露，兩人早年亦曾一度打算共同組黨，惟隨後未能成事。 自由黨榮譽主席田北俊則指，李的離世等同時代終結，又指他曾有感反修例風波的社會分化是前所未見，「仲弊過港英年代」。田又形容，李鵬飛近年「染黃」，較同情年輕人。

李鵬飛上周五（15日）逝世，享年80歲。(資料圖片)

李柱銘指，李鵬飛逝世來得突然，自己事前不知悉他入院，「個心過唔去，(佢)走咗都唔知」。李又指，早前接觸時已見他身體較弱，但頭腦清醒，仍關心香港事務，亦有流露對本港民主的遺憾。

他又透露，兩人多年前曾打算共同組黨，班底近乎是自由黨陣容，及至85年立法局選舉，「已經傾到好埋，仲想我搵做副主席」，惟隨後突然不了了知。他指李鵬飛當年未有透露主因，但知悉曾有人找他回內地數天，「佢耳仔軟，好易比人說服」。他又形容，李鵬飛是堂堂正正香港人，「呢個山東佬忠忠直直，同佢一齊組黨好正」。

李鵬飛綜橫政壇大半生，李柱銘指飛哥對直通車方案夭折最耿耿於懷，他本人則屬意落實60席民主議席，後來兩人各持己見，已無就此事多作討論。

李柱銘形容李鵬飛是堂堂正正香港人。(資料圖片)

自由黨榮譽主席田北俊則指，李鵬飛形同其師傅，是他04年從功能組別走向地區直選的政治啟蒙，他又認為李的離世等同一個時代的終結。

他又憶述，今年1月曾與友人與李鵬飛飯聚，當時李認為逃犯條例下，本港社會分化，前所未見，「佢話仲弊過港英年代，唔知仲可以搵邊個傾。林鄭話唔到事，警察又難處理黑衣人。」田又形容李鵬飛近年傾向同情年輕人，由淺藍、建制但開明的政治光譜，趨近黃營，「飛哥呢幾年黃咗啲。」