李鵬飛逝世｜生產力局稱李鵬飛為推動香港工商業發展先驅

立法局首席議員及行政局非官守議員李鵬飛，於上周五辭世，享年80歲。李鵬飛曾擔任香港生產力促進局（生產力局）主席，生產力局仝人對此深表哀痛，並向其家人致以摯誠的慰問。

生產力局主席林宣武先生表示：「李鵬飛博士是推動香港工商業發展的先驅，對香港工商界貢獻甚殷。李博士於1982至1985年擔任本局主席，爭取和見證立法局通過修訂香港生產力促進局條例，將理事會和執行機構統稱為香港生產力促進局，容許局方在香港以外的地方提供服務，以回應當時越來越多香港製造商配合國家改革開放政策，將勞動密集工序轉移至粵港澳大灣區。」

生產力局總裁畢堅文先生說：「李博士對香港，尤其是對本地工商業發展作出重要貢獻，我們向他致以崇高的敬意。生產力局全體仝人將秉承李博士的企業家精神和服務社會的熱忱，繼續與香港工商界夥伴同行，不論環境順逆積極協助本地中小企和初創企業轉型升級，以創新思維和技術邁步向前。」

生產力局又指出，李鵬飛在任主席的四年期間，憑著睿智和遠見，大力提升了生產力局在行業的認可和地位，更進一步開拓了生產力局在工商界的其他服務範疇，例如舉辦香港首次自動化技術展覽會及國際工業自動化會議、為電子業和製衣業研發可以大幅減省產品設計時間的電腦輔助設計系統等。