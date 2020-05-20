全民派錢一萬元有進展　財庫局長許正宇：6月底登記、8月底收到

政府在早前的《財政預算案》內公布會向18歲以上香港永久性居民發放一萬元現金，今日（20日）立法會上謝偉俊向財經局局長許正宇質詢在疫情下，會否加碼派錢至二萬元。許正宇回應僅強調一萬元是考慮過逆周期及對財政影響的決定，認為金額是合適。他又指，計劃的籌備措施已經到最後階段，6月底會讓市民進行登記，7月開始發放，「大部份人會在8月底前收到款項。」

財經事務及庫務局局長許正宇強調，全民派一萬元的金額是合適。（資料圖片 / 張浩維攝）

無黨派謝偉俊在立法會提出質詢，關注政府的紓困措施，包括會否將一萬元的金額加碼至二萬元。財經局局長長許正宇認為一萬元金額是合適，強調決定是考慮了逆周期及財政影響，間接否定會加碼的建議。

他表示，政府一共推出四輪的紓困措拖，目標是為了與市民共渡時艱。他又指，派錢的籌備工作已到最後，6月底可以讓市民登記，金額會由7月開始發放，「大部份人會於8月底前收到款項。」

盼市民授權政府作之後派錢的類似安排

工業界議會吳永嘉則批評政府的反應是「龜速」，又認為政府應該設立恆常的派錢機制，以便日後政府再派市民可以盡快得到款項。許正宇則回應指，政府是用穩妥為原則，務求讓市民可以簡單、有序地盡快收款，市民只需要提供簡單資料便可。

不過，許正宇承認政府不掌握700萬名受惠市民的銀行戶口資料，「唔經登記，我哋無得分發款項。」他其後再稱，希望市民可以授權政府作之後派錢的類似安排。

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