消息指最快6月底開始登記派錢　陳振英：不建議7月1日開始

財政司司長陳茂波早前在新一份《財政預算案》中宣布，向18歲或以上的香港永久性居民派發1萬元，並表明希望暑假期間可展開派錢程序。 有消息指，金管局正與銀行界商討相關安排，最快會在6月底或7月1日開始接受市民登記，預計首批市民最快可於7月中收到1萬元。金管局回覆查詢時表示，政府正與各銀行商討計劃的執行細節以及籌備安排，具體詳情有待政府正式公布。 金融界立法會議員陳振英指，未收到有關通知，但不建議政府在7月1日開始登記派錢，因各銀行需要向在假期工作的員工支付雙倍甚至三倍工資，若有銀行界向他反映有關安排，他會向政府表達關注。

財政司司長陳茂波早前在新一份《財政預算案》中宣布派錢1萬元，消息指，金管局正與銀行界商討相關安排，最快會在6月底或7月1日開始接受市民登記，預計首批市民最快可於7月中收到1萬元。（張浩維攝）

陳振英認為，政府應盡量爭取在6月底展開申請程序，觀感上較7月才開始為好。對於有報道指政府或選擇在7月1日開始申請，他質疑是否真確，「其實7月1日同7月2日開始申請分別不大，就算係7月1日開始，市民都唔會只係嗰日去排隊，所以唔一定要喺假期開始。」

銀行若有新服務 會選工作日推出

至於銀行是否傾向在非工作日推出新的網上服務，陳振英解釋，銀行一般測試服務才會選擇在非工作日進行，但當正式推出新服務，必定會在工作日，所以此說法並不準確，最終開始申請日仍需待政府拍板。由於銀行與政府交接程序需時，陳振英預計首批市民在登記後，最快都需要3星期才可收到1萬元。

陳茂波在2月曾表示，預期最快7月初便可接受申請，8月可開始派錢，早申請可獲早派，政府當時已與銀行商討調整系統派錢予市民。而今次派錢成本料為10億元，佔派出金額1.5%。