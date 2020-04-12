【預算案】陳茂波：電腦系統接駁進展良好　7月開始派錢

財政司司長陳茂波今天（12日）接受傳媒訪問，被問到派錢進度，他表示政府正在努力進行與銀行之間電腦系統的接駁工作，目前進展良好，料在六月底開始接受申請，七月開始派發一萬元。

陳茂波（資料圖片／黃寶瑩攝）

陳茂波被問到能否加快派錢進度和「加碼」，他表示政府正在努力進行與銀行之間電腦系統的接駁工作，目前進展良好，政府內部工作亦在進展當中，估計可在六月底開始接受申請，於七月開始派發。陳茂波又說，不管是派錢一萬元或防疫抗疫基金推出的措施，政策目標也是一樣，旨在希望能夠紓緩市民在現時經濟下行面對的壓力。

陳茂波續指，派錢一萬元效果比較即時，「保就業」計劃是希望通過保住就業，讓「打工仔」的工作能夠比較穩定，「因為每個職位背後都有一個家庭，有老有少，生活開支不少。如果工作能夠穩定，每個月有薪金，大家都會比較安心一點、踏實一點。」他強調不同政策之間的目標一樣，但需要配套和平衡，才能更好地幫助受影響的市民。

民主黨立法會議員涂謹申再次促請政府，將全民派錢方案提交予4月17日立法會財政委員會，以盡快紓緩市民目前因為疫症受到的影響。涂指環顧世界各地的派錢方案，其中澳門最早可以在四月發放現金，德國更於三月計劃派錢後，頭五天便能夠發放給自僱人士及小企業，認為政府應加以參考。

