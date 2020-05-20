房委會決定屋邨石油氣合約須招標　要求供應商為住戶免費檢查爐具

公共屋邨中央石油氣供應合約的續訂安排近年改為招標方式批出，環境局局長黃錦星今日（20日）書面回覆議員質詢時表示，房委會的商業樓宇小組委員會已試行以組合方式，為華富(二)邨和雅寧苑的石油氣供應合約進行招標，合約為期10年。 房委會亦決定往後在其他公共屋邨合約採取招標制，並會在標書中加入定量風險評估和所需改善工程及/或緩解措施的要求，並要求供應商為住宅用戶提供免費爐具檢查服務和豁免保養服務計劃月費等優惠。

黃錦星表示，房委會轄下有15個公共屋邨設有中央石油氣供應系統，房委會的商業樓宇小組委員會於2017年8月決定在現有公共屋邨中央石油氣供應合約期滿後，以招標方式批出新合約。（資料圖片）

黃錦星書面回覆指出，房委會轄下有15個公共屋邨設有中央石油氣供應系統，委員會於2017年8月決定在現有公共屋邨中央石油氣供應合約期滿後，以招標方式批出新合約。根據資料，首批進行石油氣供應合約招標為華富(二)邨和雅寧苑，入標供應商共有兩間，最終中標者是雅寧苑現有供應商，華富(二)邨則繼續由原有供應商中標，兩份合約在去年4月展開，為期10年。

標書要求供應商提供免費爐具檢查服務

房委會其後進行意見調查，發現居民就原有供應商和新供應商的交接過程、交接期間石油氣供應的穩定程度及新供應商提供的服務及各項優惠(包括每年免費爐具檢查服務和豁免收取最低收費等)普遍感到相當滿意。房委會於去年11月決定在其他公共屋邨的現有中央石油氣供應合約期滿後，繼續以招標方式批出新合約。房委會亦決定繼續在標書中加入定量風險評估和所需改善工程及/或緩解措施的要求，並要求供應商為住宅用戶提供免費爐具檢查服務和豁免保養服務計劃月費等優惠。

房委會會考慮各公共屋邨中央石油氣供應合約的期滿時間、地理位置及規模經濟效益等因素，視乎情況以組合方式繼續為其他公共屋邨安排招標。