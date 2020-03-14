廿歲考牌拼做氣體裝置技工　送石油氣兼為爐具診症　難忘潔癖客

石油氣與單車，總配上皮膚曬得黝黑的大叔，在舊區的橫街窄巷中穿梭。送石油氣被視為夕陽行業，卻有人為這行業注入「新血」，二十出頭的小伙子除了開車，還要讀書、考牌、當師傅，如醫生般診斷客人爐具上的奇難雜症。 在後面掌舵是一間分銷瓶裝石油氣小店的東主 — 邱氏夫婦，從電話改成WhatsApp下單，從單車改成貨車送貨，連夥計也要新舊融合，邱太認為請人最緊要看到對方有熱誠及「啱Channel」，亦支持他們持續進修，「呢行唔好用『夕陽』標籤自己，可能幾年後個個都有晒一至八號牌呢」。

魚仔（左二）入行八年，遇見過窩心的客人，也見識過難搞的客人。（勞敏儀攝）

不少年輕人苦讀多年為求一張大學「沙紙」在手，今年27歲的魚仔入石油氣行業八年，卻求多個牌照傍身。中五畢業後，輾轉在親戚轉介下入行，由考車牌開始起步，期間還要學習操控載上石油氣罐的單車，「師傅話『唔會手把手教你，你自己試啦』，我覺得佢哋好殘忍」。放工後帶上空罐練習，返工時換上有氣的，一個也重15公斤，魚仔只能頂硬上，「最危險一次係去馬屎埔村，條路只有一格階磚咁闊，失平衡就跌咗落田」，說時輕鬆，卻是在多次跌跌撞撞中才掌握平衡。

魚仔輕鬆把石油氣瓶上膊。（勞敏儀攝） 難忘客人要求清洗石油氣瓶 當註冊氣體裝置技工亦分八級別，需報讀VTC相關課程，靠偷來停車食飯的一點兒時間溫習，魚仔20歲開始考牌，至今考獲三個類別資格。有客人把爐具清潔得發亮，但開火時仍是「紅火」，魚仔便出動「診症」，用工具把爐內雜質清除，終回復「藍火」；也曾遇上窩心客人，在工作時送上茶點，甚至親自下廚煮麵。叫人難忘還有「難搞」的客人，「有女士見到石油氣樽有少少污糟都不能接受，要換過；亦有住村屋婆婆要求用番梘洗乾淨（樽身）先攞入屋，最後我唯有去附近公廁洗」，無奈笑聲過後，「我哋係服務性行業，都要有好態度嘅，做到就做啦」他說。 至於今年只有24歲的石仔，則準備步魚仔後塵考牌。中學畢業後靠開車賺錢，後轉來這公司運送石油氣時，多次被客人疑難問到口啞啞，甚至被冷言「請你返嚟做咩？」，才發現「原來裝個爐都關我事」，只能工作時乘機「偷師」或透過視像電話向「有牌師傅」求救，最後在老闆鼓勵下決定進修。

石油氣業新舊交替

位於聯和墟的「漢記石油工程有限公司」是傳統瓶裝石油氣分銷商，邱氏夫婦從上一代手中接棒，默默耕耘廿載。邱生回憶從前踩單車避狗苦況，「成七、八隻狗一呼百應，狂奔咬我車轆」，幸好靠速度「逃命」，但年輕員工則有妙計，隨車帶備狗條避險，令邱太不禁讚嘆「呢啲後生仔先諗到」。

舊香港多靠石油氣煮食，邱太靠電話及手寫黃咭接單，「一排排黃咭，類似診所模式，分街道、幾多號排放」，但有次字掉色，把「5」及「8」字混淆，累邱生送錯地址，在兩唐樓間來回。在旁的邱生也忍不住搭嘴，「一支石油氣，托咗24層樓」，慘痛得令人難忘。

石仔原本只打算當石油氣運輸工人，後來才發現原來安裝爐具也有不少學問，故今年報讀課程進修。（勞敏儀攝）

「漢記」團隊有10人，最年輕只得20歲，邱太戲言「梗係有私心」，但也是看中他們有熱誠及願意與客人互動。工作前後，邱氏夫婦也會與員工「邊食邊傾」，當他們是自己人，分析工作疑難，「如果佢問你好多問題，反映開始上心、有歸屬感，嗰陣我就會鼓勵佢哋進修」，邱太說。

邱太不擔心這行業會沒落，「以前家家戶戶用石油氣，踩單車淨係做到附近生意，但宜家有車，做到上水生意。瓶裝石油氣塊餅仔可能有日細咗，但日後可能有機會接管道石油氣生意，所以唔好畀『夕陽』標籤自己，可能幾年後個個都有晒一至八號牌呢」，屆時可裝置住宅式和非住宅式氣體用具，以及投入運作、進行例行維修等。

邱生曾靠單車代步送石油氣，今天店舖也保留兩部。（勞敏儀攝）

「漢記」是特爾高能源（DSG Energy，港澳唯一的蜆殼特許品牌授權營運商）分銷商之一。DSG董事總經理林育青表示，鼓勵分銷商聘請年青人、銀髪族和不同種族人士，以其專長提升服務水平。此外，DSG推出GPS定位服務結合真人客服App，令服務更電子化。