調查：四成打工仔今年凍薪　七成半受訪者對就業前景不樂觀　

新冠肺炎疫情持續，有求職網站今日（20日）公布《2020年薪酬調查報告》，發現今年四成打工仔面臨凍薪情況，僅一半受訪僱員獲得加薪，而加幅只有1.3%，遠低於去年調查所得的5.1%。另外，七成半受訪者對就業前景不樂觀，包括擔心本港經濟因疫情面臨衰退。 面對失業率持續上升，JobsDB 香港區行政總裁仇崑石建議打工仔或需考慮以兼職，或自由工作（freelance）作就業替補方案，以免延長事業空白期。

JobsDB於三月委託獨立調查機構，以網上問卷形式，訪問了4,000名打工仔，了解他們的就業狀況。結果顯示，受訪僱員的薪酬調整狀況較去年遜色，僅一半受訪者獲得加薪，較去年減少兩成，而加薪幅度平均增幅只有1.3%，遠低於去年調查所得的5.1%，另外四成打工仔更要凍薪。

「資訊科技」及「分析／策略」薪酬增長幅度最高

按工種類別分類，從事「資訊科技」及「分析／策略」的僱員薪酬增長幅度最高，分別為6.1%和5.8%，其中「資訊科技」已連續數年高於平均加幅；不過，「零售銷售」、「款客服務／旅遊」皆錄得明顯負數增長，分別為-8.9%和-8.1%。

JobsDB訪問了4,000名打工仔，四成人今年需凍薪。（資料圖片）

調查又發現，七成半受訪者對香港就業前景持負面看法，包括擔心本港經濟或受社會狀況，如新冠肺炎疫情影響而面臨衰退、外圍因素不明朗、預測一些香港公司或倒閉等，當中三成人更希望轉工至穩定性更高的公司。

建議考慮兼職或自由工作 免事業空白期

JobsDB 香港區行政總裁仇崑石先生分析，與資訊科技、數碼轉型有關產業仍蓬勃發展，又提醒求職者在考慮轉工以至轉行時，應以個人興趣及能力為大前題，避免只專注於薪金、福利，亦應該趁公餘時間學習新技能或進修。失業率高企，他建議在打工仔或需考慮以兼職，或自由工作（freelance）作就業替補方案，以免延長事業空白期。