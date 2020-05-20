跨境生復課擬指定深圳灣或福田口岸出入境　料未能趕及下周三實行

新冠肺炎疫情緩和，教育局早前宣佈全港學校分階段復課，跨境學童問題惹關注。教育局今晚（20日）公布初擬方案，中三至中五級跨境學生每周星期一至星期五可經深圳灣或福田／落馬洲支線口岸出入境，其中福田／落馬洲支線口岸只會為跨境學童辦理出入境檢查，不會開放予其他人士使用。 不過，教育局指由於仍正與各方協調，料未能於5月27日與本地生同步復課。

北返需出示有效核酸檢測陰性結果證明

教育局表示，抵港後，為避免學生不必要的社交接觸，跨境學生會乘搭校巴，往返學校及港方管制站，而學生每天過境兩地時，均須配合兩地衞生防疫措施，包括進行體溫檢測及遞交健康申報表，學校亦須負責健康防疫監察，以及向深圳當局出示7天以內的核酸檢測陰性結果證明等。有關安排只適用於周一至周五的上課日。



教育局又指，現時會以分階段、先行先試方式，探討讓第一復課階段的中三至中五級約2,500名跨境學童復課。不過，鑑於復課安排涉及多個範疇，包括兩地出入境管制、防疫抗疫政策、交通安排，現仍正與各方協調，以期盡快讓首批學生來港上課，惟多項細節仍待敲定，料新安排未能於5月27日實行。

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

政府早前公布，將於5月27日起分階段復課，最快復課的為中三至中五學生，小學及幼稚園K3則於6月復課。不過，幼稚園K1至K2，則不會在此學年復課。