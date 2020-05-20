教局下周一見學界商復課、小五呈分　校長盼政府助證件逾期跨境生

中三至中五學生將於下周三（27日）復課，但跨境生復課安排尚未有定案。據知，教育局將於下周一約見校長，商討有關跨境生復課及小五呈分試安排等事宜。 新界校長會副主席朱偉林說，未成年學生回鄉證有效五年，小五一向是跨境生換證高峰，故不少小五跨境生證件已逾期，現時各區校長正收集學生證件過期的資料及數據，料本周內交予教育局分區主任，希望當局協助學生換證。 而北區小學校長會主席梁志文則表示，若因整體跨境生人數過多，對兩地通關安排造成影響，建議讓小五生優先復課，希望盡量在本學年內考畢第一次呈分試。 另外，朱偉林透露，北區校長會經商討後決定留有「後著」，將向教育局提交跨境生小五呈分試建議，若跨境生在6月15日仍未能復課，希望教育局進一步延長小五呈分試交分期限至10月。

新界校長會副主席朱偉林直言，通關安排未定，高中跨境生能否在下周三（27日）復課仍屬未知之數。（資料圖片／鄭子峰攝）

校長憂小學跨境生更難順利復課​ 呈分試或延至10月

朱偉林直言，通關安排未定，高中跨境生能否在下周三（27日）復課仍屬未知之數，惟不少跨境生證件逾期，擔心即使關口趕及開通、交通安排妥當，學生亦會因證件問題未能如常復課。北區小學校長會主席梁志文則說，希望兩地政府為跨境生提供特別安排，方便證件逾期者續證，並盡快落實通關安排，供學校及家長早作準備。

多區校長會正收集具體數據及情況，料本周內呈交予教育局分區主任，他們促當局協助受影響學童換證，如在北區、大埔、元朗等較多跨境生區域，特別安排分區辦證服務，方便跨境生。二人皆認為，若高中跨境生下周未能復課，小學跨境生或更難順利復課，梁志文解釋，「他們年紀少、人數多，自理能力較中學生低」，故下周與教育局會面商量細節時，若局方解釋因人數過多未能安排，或會要求優先安排須呈分的小五生先於小六生復課。

朱偉林則透露，跨境生通關事宜未定前，北區校長經協議後決定「留有後著」，將向教育局申請以6.15為界，再度延長小五呈分期限。他指，北區校長會將建議以6月15日為界，若小五跨境生遲於當日復課，則容許受跨境生影響的學校，將呈分期限由9月再延至10月初。

朱偉林解釋，遲於6月15日復課難在本學年內考試，即使學校提早在8月中開學，亦須約四周才能考試，惟9月初為立法會選舉重要日子，擔心屆時因各項因素或突發情況需要停課，盼當局給予學校更多空間舉行呈分試。萬一9月都未能開考，他希望教育局接納學校彈性呈交三次分數作升中派位之用。

鳳溪第一小學約59名跨境生回鄉證已過期

本身是北區鳳溪第一小學校長的朱偉林表示，該校約一半學生屬跨境生，據知接近兩成跨境生證件過期，當中約59人回鄉證過期、約33人回港證過期，小五人共佔39人。考慮到小五、小六跨境生有機會不能同步在6月8日復課，故該校已預備後備方案，在本地生放學後，下午為未能復課的跨境生進行三堂直播網課，「一至五都會有中英文，一三五上數學、二四上常識，每堂35分鐘」，盡量助他們追上進度。