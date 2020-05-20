監警會報告｜李家超：將跟進52項建議　督導小組下周召開首次會議

監警會日前發布反修例示威專題審視報告，惟社會有聲音批評報告並不全面。保安局局長李家超今晚（20日）發表題為《事實展現眼前 公道看監警會報告》的文章，稱將親自督導研究，並跟進審視報告提出的52項建議，督導小組將於下周召開首次會議，保安局和警隊均會參與，小組亦會定期向特首匯報工作進度。

保安局局長李家超表示，督導小組將於下周召開首次會議，保安局和警隊均會參與。（資料圖片）

李家超指，小組會商討跟進方向及定下優先次序，有需要時更會邀請其他人士參與。他說，警方亦會透過現行機制，向監警會匯報和商討跟進行動，而保安局會與警務處仔細研究和有效跟進報告建議，以優化警隊將來處理大型公眾活動的能力。



對於部分社會上的批評，他表示審視報告超過1,000頁，詳細敘述不同日子的各個事件，監警會亦花了大量時間處理不同來源、數量龐大的資料，強調報告基於事實，且持平客觀，形容「既批評警隊不足的地方，亦把暴徒的破壞和暴力（包括武器）不斷升級作事實陳述。」

李家超又提到，有意見指報告沒有向個別警員問責，質疑報告的可信性。他強調，個別投訴個案會逐一調查及按證據跟進，而報告的目的是就過去十個月所發生的事情，作宏觀事實陳述和分析，並非處理個別投訴的調查和結果。他指，投訴警察課至今接獲逾500宗須匯報投訴，監警會仔細審核。

另外，他指監警會自去年七月開始，已主動邀請公眾人士提交資料，近日有人以化名公開指責監警會沒主動接觸他們，以了解事發經過，令人質疑他們指控的可信性。