DSE歷史科｜考評局科目委員會專責檢討　主席：題目應改列選答題

2020年中學文憑試（DSE）歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引發風波，題目問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，教育局早前要求考評局取消相關試題。 課程發展議會—考評局歷史委員會主席劉智鵬接受訪問時，重申該試題設題上已屬錯誤。他認為，相關題目字眼應微調，改為「1900-45年，日本對華政策對中國歷史發展的影響？」，並應將其列入卷二選答題之一。

劉智鵬認為，題目字眼應微調，改為「1900-45年，日本對華政策對中國歷史發展的影響？」，並應將其列入卷二選答題。（鄭子峰攝）

指題應改為「日本對華政策對中國歷史發展的影響？」

劉智鵬日前接受《香港01》訪問，他認為涉事題目的用語存在「Offensive（冒犯性）」及傷害性，設題上已出現錯誤。他認為，相關題目可以改成：「1900-45年，日本對華政策對中國歷史發展的影響？」他解釋指「影響」涉及很多方面，可由學生自行作答，而此題應該放在卷二選答題。被問及是否需要檢討歷史科試卷考核模式，劉智鵬認為，卷一必答題的設計理想，整體能配合教學。

劉智鵬指出，課程發展議會──考評局歷史委員會主要討論出題模式，試題資料、問題是否恰當等。他承認，在目前爭議情況下，考評局歷史科委員會並無諮詢角色，委員會通常要到每年10月，取得整科考試的詳細數據及考生表現後，才討論及檢討試卷，他形容科目委員會的工作如同「驗屍」。

+ 4 + 3 + 2

劉智鵬表示，他曾在高級程度會考（A-Level）時期擔任中史科試卷審核工作，開始審核試卷前需簽署保密協議，過程中會獲得一系列題目，他負責給予試題意見。但在正式開考之前，都不會知道實際考題內容。

考評局早前表示，歷史科設有「審題委員會」，委員的背景有大學教授、具豐富教學經驗的中學教師及/或校長、課程及學科專家等，依據該科《課程及評估指引》與《評核大綱》擬定試題及評卷指引；經詳細討論，「審題委員會」成員一致接受之後才正式定稿。考評局強調十分重視教育界的專業意見，每年公開考試後，包括歷史科在內的文憑試各科目都會進行不同形式的檢討，包括教師問卷調查、海外審查、試卷質素審查，以及科目委員會的試後檢討。

考評局續指，科目委員會成員包括科目教師，大學教授以及教育局的課程專家，檢討範圍包括試卷及評卷參考是否符合課程宗旨和考核目標、 試題水平、評核基本知識與高階能力之間的平衡、試卷用詞、評卷指引的清晰和恰當程度等。檢討結果均會提交負責來年考試的「審題委員會」跟進，讓他們在擬題時作參考，以確保試卷的質素及持續改進。