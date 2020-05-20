DSE歷史科｜歷史科委員會主席斥設題錯誤　惟可談日對華正面影響

2020年中學文憑試歷史科（世史科）涉及中日關係的試題引起風波，教育局日前以傷害國民感情等理由，要求考評局取消相關試題，但考評局至今仍未有定案。考評局歷史委員會主席劉智鵬接受《香港01》訪問時，重申該試題設題上已屬錯誤，資料上應提供不同角度對應各分題，目前取消該題是適當做法，「公開試出現這條題目是非常差勁。」但他認為教育局提出取消前，可先與專家及考評局商討。 教育局局長楊潤雄早前曾稱「答案只有弊，唔會有任何利」，劉智鵬舉例指，孫中山、魯迅都曾到日本求學或避難，在該時代的政府、社會、人民交流上，中日關係是十分密切及正面，相關議題均可討論，「實事求是，歷史就係咁樣，當然背後都隱藏對中國野心。」 據了解，考評局委員會明日（21日）將再開會，商議是否取消有關題目。

答唔答到不是癥結，問題本身存在嚴重缺陷，等於一件產品有缺陷便不應出廠，出廠後理應回收……今年條題目係匪夷所思。 課程發展議會--考試及評核局歷史委員會主席劉智鵬

劉智鵬建議，取消試題後應假設每名考生均有作答該題，讓每名考生全取該題分數，即是每人均獲8分。（鄭子峰攝）

建議每名考生都可取得全題8分

課程發展議會—考試及評核局歷史委員會，主要負責檢討每年文憑試歷史卷（見另稿），現任主席為嶺南大學歷史系教授劉智鵬。他接受《香港01》訪問時，直言涉事題目的用語存在「Offensive（冒犯性）」及傷害性，他指該段時期的主軸是日本侵華，設題上已出現錯誤。他認為在歷史科完卷當日，坊間出現爭議時，考評局已應要主動交代及說明下一步行動。

考評局委員會本周一（18日）曾開會商討，但對爭議考題的廢存仍未有定案。劉智鵬建議，取消試題後應假設每名考生均有作答該題，讓每名考生全取該題分數，即是每人均獲8分；惟每名考生在該題所付出的時間均有出入，他則認為：「唔可以假設其他考生的表現差過自己。」

坊間有大量意見反對取消試題，指當局先抽樣看考生表現，才決定下一步行動。劉智鵬認為，老師的出發點是集中在「題目點問就點答」、「見招拆招」，但試卷並非考核辯說能力，更不是辯論比賽，「要學生認識歷史，不應該扭曲歷史來設問。」他指，前線老師或會認為可以寫不同意，道理上是說得通，但他反駁「今年條題目係匪夷所思」。

劉智鵬認為，涉事歷史科中日關係題目的用語存在「Offensive（冒犯性）」及傷害性。（鄭子峰攝）

指涵蓋內容十分多：要我去答都死

教育局副秘書長康陳翠華早前撰文指，以高中的課程的深入程度，還未達到仔細分析二十世紀上半葉中日的複雜關係，故要求中學生在約20分鐘內「就自己所知」來處理該題完全不合理，也沒有意義。劉智鵬認為，相關說法已說得十分客氣，該題分數佔比少，但涵蓋內容十分多，「要我去答都死」。

劉智鵬分析兩項資料，他指資料C沒有問題，但資料D再細分兩項引文，引文一對應(b)分題「革命黨人再推翻清政府一事上有多成功」，但引文二涉及日本借貸予中國，其實希望帶出「經濟侵略」，但(b)分題沒有問及相關訊息，需要考生自行應用到(c)分題，但他質疑學生是否會懂得就引文二分辨利弊之處。

中學文憑試（DSE）歷史科，有試題提供兩篇閱讀材料指明近代日本曾對中國施以援手，問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」的說法，引起極大爭議。（黃舒慧攝）

+ 3 + 2

政治介入教育？ 劉智鵬：扯遠咗

對於「政治介入教育」、「粗暴干預」的說法，劉智鵬形容是「扯遠咗」，他認為考評局亦屬教育制度架構內一員，並非完全獨立或與教育局無從屬關係，只是並非教育局直接管轄。被問及教育局直接要求取消試題，是否跳過所有諮詢制度，劉智鵬承認仍有多種處理方法，例如先跟考評局「打招呼」、先跟專家討論，但當局或認為是對社會有嚴重傷害，所以用「迅速、果斷」方法以證視聽。

至於大學歷史系能否或會如何探討類似問題？劉智鵬指，大學課程會更深入及細微地探討，包含不同時代的中日關係發展狀況，例如晚清甲午戰爭結束後，清朝模仿日本「預備立憲」，當時亦有不少人到日本留學，日本亦翻譯大量西方論著，當年中國人很多時會透過日本認識西方，相關都屬於「利」處；清朝時日本的文化援助亦相當正面。

但在正式場合，在公開試出現這條題目是非常差勁的行為，即炒都得。大學出呢條題目，飯碗都無。 課程發展議會--考試及評核局歷史委員會主席劉智鵬

劉智鵬：「實事求是，歷史就係咁樣。」（鄭子峰攝）

劉智鵬又舉例指，孫中山、魯迅都曾到日本求學或避難，在該時代的政府、社會、人民交流上，中日關係是十分密切及正面，相關議題均可討論，「實事求是，歷史就係咁樣，當然背後都隱藏對中國野心。」他認為，全部歷史都可以討論。

然而，談及現時歷史科試題出現爭議，甚至演變成政治爭議時，劉智鵬認為如果在非正式場合談論相關問題可以，「但在正式場合，在公開試出現這條題目是非常差勁的行為，即炒都得。大學出呢條題目，飯碗都無。」他續說：「邊個整這題出來，邊個就要出來『領』咗佢。（即是要問責？）要問責，屬考評局要內部處理員工所牽涉的操守問題，理應有一套守則可以跟隨。」