DSE歷史科｜學者指教育局做法不理想　倡抽查答卷分析考生表現

2020年中學文憑試（DSE）歷史科問及考生是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，引起爭議。香港大學教育學院榮譽及客席教授祁永華認為，歷史科應讓學生接觸各方面事實和不同觀點，不應以是否政治正確設限，而題目提出較少人留意的部分，觀察考生如何正反回應亦無不可。對於教育局要求考評局取消試題，他認為當局做法不理想，建議當局公道分析處理，可隨機抽出二百至三百份答卷，分析及統計考生看法，驗證是否大部份考生能根據所學歷史知識，據理反對命題，免得「冤枉」了香港的歷史教師和學生。

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歷史科應讓學生接觸多方事實觀點 不應以政治正確設限

港大教育學院榮譽及客席教授祁永華上周六（16日）在facebook發表公開帖文，形容歷史本身是複雜的，而歷史科是讓學生接觸各方面事實和不同觀點，而不應以是否政治正確而設限。

他相信，人們（包括學生）會留意到日本侵華罪行，而題目中提及較少人留意的觀點，讓學生正反回應並無不可。祁永華認為，歷史可讓大家認識到政治的複雜性，了解事情在短時間內難見到全部後果，他認為，不論出題好壞利弊，大家也可有不同評論，但「不要以理所當然的氣勢來加伐罪」。

教育局要求考評局取消有關試題 祁永華：對提高認知及促進社會和諧有害無利

祁永華指出，認識歷史複雜性、保護和諧民族感情與培養開放思考同樣重要，他直言，若他是涉事人員，首要任務是讓各方表達，再尋求改進，直言現時做法很不理想，「對提高大家的認知和促進社會的和諧有害而無利」。

而他昨日（19日）再以「看看真相，拒絕想當然，還大家公道」為題，發表另一則公開帖文，指歷史科試題事件除了攻擊考評局，更出現對香港師生許多侮辱性評價。他批評，聲稱教師教扭曲歷史、學生被洗腦都是「想當然」的假設，促當局隨機抽出二百至三百份歷史科答卷，分析及統計考生看法，驗證是否大部份考生能根據所學歷史知識，據理反對命題，以得出真相，公道地處理事件。