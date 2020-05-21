新冠肺炎｜皇仁書院復課後學生不同出口放學　高中7月底始放暑假

全港學校將於下周三（27日）起分階段復課，中三至中五將於當日復課，6月8日起中一及中二級亦會復課。傳統官校皇仁書院今日（20日）發通告交代復課後的防疫措施，放學時中一及中二學生將循正門離開，中三至中五學生則或需循北面球場閘口的「側門」離開，避免聚集。 該校中一至中三學生的暑假將延至7月20日開始，中四及中五學生則會延至7月27日開始，並需上暑期研習班。

全港學校將於下周三（27日）起分階段復課，中三至中五將於當日復課，6月8日起中一及中二級亦會復課。（資料圖片）

學生分批小息 校內需最少相距一米

皇仁書院的通告內容指，復課後將以半日制上課，每節時間縮短為30分鐘，放學時間將改為下午1時。為避免大量學生在校舍聚集，學校將安排學生分批小息；放學時亦需從不同門口離開，其中中一及中二級將循正門離開，中三至中五則或需循北面球場閘口的側門離開，或也從正門離開。

進入學校前，學生需出示體溫記錄表，在校園內與他人應保持最少一米距離。課室內會安排「面對背」方式的單行座位，不會並排。

考試安排方面，期終考試將改至6月29日至7月10日舉行，中一及中二級考試日數為8日，中三及中四為9日，中五為10日。各級的數學科考試將由兩份試卷，合併成一份卷；中英文科說話卷、體育、音樂及視覺藝術科筆試將取消。上下學期在全年的總成績比重，將由1:2改成1:1。

皇仁書院今日（20日）發通告交代復課後的防疫措施，放學時間中一及中二級將循正門離開，中三至中五則或需循北面球場閘口的側門離開，避免聚集。（資料圖片）

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中四及中五生需上暑期研習班

皇仁本學年最後上課日為7月17日，中一至中三級的暑假將延至7月20日開始，中四及中五級則會延至7月27日開始。然而，中四及中五級繼續設暑期研習班，舉行日期為7月20日至24日，以及8月17日至21日。

2020年中學文憑試（DSE）於5月25日完結，5月27日起全港學校分階段復課，中三至中五級將率先於當日復課；小四至小六、中一及中二級，將於6月8日復課；幼稚園高班（K3）、小一至小三將於6月15日復課。