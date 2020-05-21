公務員薪酬趨勢調查建議加薪　商界代表促公務員減薪、共渡時艱

公務員薪酬趨勢調查下，公務員或可逆市加薪，但公務員事務局表示，將與職方會面及考慮經濟情況後再作決定。華員會會長利葵燕指，調查滯後，不少僱主在疫情爆發前已派花紅，加上部分公司自顧不暇沒參與調查，故數未或未能反映現時市場情況，直言凍薪是她們的考慮之一。而香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦則直言，商界無力加薪，促政府考慮公務員減薪，與市民共渡時艱。

受疫情影響，本港最新失業率升至5.2%，創十年新高。（資料圖片）

影響18萬公務員工資調查的薪酬趨勢調查委員會調查日前出爐，建議高層公務員獲加薪1.68%，中低層公務員則加1.98%。惟公務員事務局長聶德權明言，有關調查工作未完成，調查建議不等於最終加薪幅度，將與職方會面、全面考慮包括經濟情況等因素才下決定。

華員會指凍薪是考慮之一

華員會會長利葵燕今日在港台節目《千禧年代》表示，薪酬調查一向滯後，加上今年一月底農曆年前，疫情未爆發，不少僱主已派花紅，另有不少恆常參加調查的公司因受疫情打擊、自顧不暇沒提供數據，故數字未能反映受疫情影響的經濟情況。她強調，本港經濟步入嚴冬，面臨嚴重衰退，凍薪是考慮之一。

而香港中小型企業聯合會榮譽主席劉達邦直言，商界已無力加薪，希望公務員不加薪下，更應減薪與市民共渡時艱。他建議高層自願減薪，而中低層按原來薪酬、表現及民意決定需否減薪，比例約5至10%。行業慘淡，跌至九成。

有聽眾亦認為，本港經濟差，公務員此時再加薪，將令社會更撕裂，建議考慮凍薪。