【新冠肺炎】的士保費逆市加價一倍　司機批保險公司趁火打劫

新冠肺炎疫情持續，各行各業的生意受損。一批的士司機今日（21日）向立法會交通事務委員會主席易志明及副主席陳恆鑌申訴，指的士保險費用飆升一倍，在疫情下車主難以承擔，直言若情況持續，一批的士將沒有保險而無法在街上行駛。

苦主陳女士說，「保險公司瘋狂加保費，根本係趁火打劫，㩒住我哋嚟搶！」（歐陽德浩攝）

保險費從去年2.8元加至5.7萬元

從事的士司機30多年的吳先生指，去年的士曾被其他車輛碰撞並已向對方索償。然而保險公司仍扣除其保費折扣約30%，保險費亦從去年約2.8萬元加至今年5.7萬元，升幅逾一倍，若下月無法續保，將無法負擔高昂的保費。

有的士業界稱，的士保險費用飆升一倍，在疫情下車主難以承擔。（歐陽德浩攝）

車齡超17年為由被拒保

持有兩部的士、年約70歲的羅先生指，的士車齡17年或以上，保險公司以車齡太舊為由拒保，亦有公司以他年齡超過68歲為由，增加保險附加費20%至100%。他認為，的士通過運輸署驗車程序，不理解保險公司拒保的原因。

另一名車主陳女士補充，全港約有1.8萬部的士，當中6,000的車齡超過16年，若保險公司拒保，市面將減少大量的士，影響乘客的選擇。她又指，最近每日收入僅得300元，「保險公司瘋狂加保費，根本係趁火打劫，㩒住我哋嚟搶！」

從事的士司機30多年的苦主吳先生（左一）指，保險費亦從去年約2.8萬元加至5.7萬元。（歐陽德浩攝）

易志明：將與相關部門相討

立法會交通事務委員會主席易志明指，綜合保險費及第三者保險費較去年升近兩成及四成，直斥其加幅過高，又指曾向保險業聯會溝通，但未能得到滿意的回覆，將會約見相關部門商討。