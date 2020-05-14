政府擬引入600輛專營的士難產　法案委員會建議停止審議工作

立法會《專營的士服務條例草案》委員會主席、自由黨張宇人向委員發信，稱檢視目前情況後認為，鑒於由現時至2020年7月中所餘時間不多，在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際，希望在此建議停止法案委員會的工作及向內務委員會報告停止工作的決定。 同樣遭部分建制派反對的《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》日前以同樣原因，建議停止委員會工作。

張宇人向委員發信，稱檢視目前情況後認為，鑒於由現時至2020年7月中所餘時間不多，在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際，希望在此建議停止法案委員會的工作及向內務委員會報告停止工作的決定。（資料圖片/盧翊銘攝）

張宇人在信中指出，鑒於2019冠狀病毒病的最新疫情，暫不舉行聽取公眾意見的會議，以減少因公眾聚集而傳播病毒的風險，同時，按照現時的計劃，法案委員會將須安排分別在2020年6月19日及22日舉行另外兩次合共約7小時的會議，聽取餘下120多個團體和機構的意見。

他認為，經檢視目前情況後，鑒於由現時至2020年7月中所餘時間不多，在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際。他希望在此建議停止法案委員會的工作及向內務委員會報告停止工作的決定。他向委員諮詢意見，委員需於本月19日或前回覆。

政府計劃批出專營權，讓承辦商推出600部可網約的士，收費寞普通的士貴三成半至五成，但建議惹來的士業界和部分建制派議員反對，有業界代表指出，政府堅持推出「未成形」的專營的士，猶如「只係生一個仔出嚟打擊本來未教好嘅仔」，預計若計劃未能解決現有問題，治標不治本。亦有的士車主擔心，專營的士推出後再度推低牌價。草案推出後，更有的士業界向法院入稟申請司法覆核。

政府提出引入600輛「專營的士」，多個業界團體於會上均反對當局引入專營的士。（資料圖片）

禁電子煙草案擬暫停工作

此外，政府前年提出《2019年吸煙(公眾衞生)(修訂)條例草案》，研究禁售電子煙、加熱煙及草本煙等另類煙草產品，引起「煙民」強烈反彈，代表商界的自由黨一直「拉布」反對，法案委員會審議進度緩慢。

法案委員會主席、工聯會郭偉强向委員發信，考慮到委員會尚未完成研究《條例草案》的整體優劣和原則，以及開始逐一審議的各項條文，加上有委員表示將提交大量修正案，故認為在本年度立法會會期內完成《條例草案》的審議工作看來不切實際。