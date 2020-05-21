洪家手作洪瑞珍三明治疑爆食物中毒　7食客嘔吐、腹瀉及發燒

衞生署衞生防護中心表示，正調查兩宗涉及荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」的懷疑食物中毒個案，事件共涉及7人。中心指，7名食客昨日（20日）進食同一間店鋪購買的同一品牌三文治後，出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，全部受影響人士均已求醫，無須入院，現時情況穩定。

衞生防護中心表示，首宗個案涉及4名女子，年齡介乎6至54歲，她們昨日進食同日從荃灣南豐中心「洪家手作——洪瑞珍三明治」購買的三文治，約8至12小時後陸續出現腸胃炎病徵，包括腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵。另一宗個案涉及三名女子，年齡介乎5至34歲，昨日進食同一間店鋪購買的同一品牌三文治，約7至14小時後出現類似病徵。

全部受影響人士均已到屯門醫院急症室求醫，毋須入院，現時情況穩定。衞生防護中心發言人說，已通知食物環境衞生署有關事故，並正繼續調查。發言人又呼籲，食物在室溫存放過久，會引致病原體繁殖和產生毒素，市民應避免食用已擺放於室溫數小時的熟食或即食食物。

「洪家手作——洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒（facebook圖片）

衞生防護中心提醒市民以下要點：

•光顧可靠及有牌照的食肆； •避免進食生的海產； •小心選擇冷盤，包括自助餐的刺身、壽司及生蠔； •進食火鍋或燒烤時，確保食物已徹底煮熟才進食； •在烹煮過程中，小心處理並要徹底分開生和熟的食物； •使用兩套筷子及用具分開處理生及熟的食物； •不要光顧無牌食物檔； •飲用經煮沸的水； •不要嘗試使用鹽、醋、酒及日本芥末殺菌，因為均沒有殺菌效用；及 •進食前及如廁後要洗手。