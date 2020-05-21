洪家手作洪瑞珍三明治爆食物中毒　食安中心指涉無牌工場勿食用

荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」懷疑有食物中毒個案，事件共涉及7人。食環署食物安全中心發現，涉事三文治由香港一所無牌食物製造工場製造，中心呼籲巿民不論批次及口味，不要食用該款三文治，倘業界持有涉事產品，亦應立即停止使用或出售。 根據「洪家手作洪瑞珍三明治」的Facebook專頁，當中提及該店與台灣的洪瑞珍三明治於2018年已分家，故提供的產品屬洪家手作洪瑞珍的第二代。

「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒（facebook圖片）

食安中心發言人表示，中心早前接獲衞生署衞生防護中心通報，有2宗懷疑涉及本地製造的「洪家手作」三文治的食物中毒個案後，隨即派員到懷疑涉事位於荃灣的零售點跟進調查，並抽取樣本作化驗。該零售點已按中心指示停售相關產品。中心亦已向負責人和員工提供食物安全和衞生教育，並要求該處所進行徹底清潔和消毒。

同時，中心聯同食環署環境衞生部到涉事三文治供應商的食物製造工場跟進調查時，發現該食物製造廠涉嫌無牌經營，食環署今日較早前已向有關處所負責人提出檢控。中心亦已指令有關處所停止製作及售賣有關三文治。

中心發言人呼籲，市民如購入有關產品，不論批次及口味，均應停止食用。倘業界持有有關產品，亦應立即停止使用或出售。根據《食物業規例》（第132X章），任何人經營無牌食物製造工場，即屬違法，一經定罪，最高刑罰為罰款5萬元及入獄6個月。

另外，根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，可被判最高罰款5萬元及監禁6個月。而中心會繼續跟進事件及採取適當行動。

「洪家手作洪瑞珍三明治」疑爆食物中毒（facebook圖片）

衞生署衞生防護中心今日較早前表示，正調查2宗涉及荃灣「洪家手作洪瑞珍三明治」的懷疑食物中毒個案，事件共涉及7人。該7名食客昨日（20日）進食同一間店鋪購買的同一品牌三文治後，出現腹痛、嘔吐、腹瀉和發燒等病徵，全部受影響人士均已求醫，無須入院，現時情況穩定。