保就業計劃下周一起接受申請　羅致光：將公開資料、方便公眾監測

「保就業」工資補貼計劃計劃下周一（25日）起接受申請，勞工及福利局局長羅致光今日（22日）在新城電台節目中表示，計劃重點是為市民「保住份工」，故將津貼交予僱主。他重申，政府會公開受惠公司名稱、三月受聘僱員數目及可領資助賽，供大眾參考及監測。

新冠肺炎疫情打擊本港經濟，本港最新失業率創十年新高。（資料圖片）

本港今年2至4月份失業率升至5.2%，超過10年高位，羅致光指，失業率受香港、內地及國際整體經濟環境等因素影響，非本地政策上可控，但相信保就業計劃有助紓緩勞工市場的壓力。



「保就業」計劃於下周一（5月25日）起開放網上申請，僱主最快6月會收到資助。僱主可以去年12月至今年3月的薪金為計算基準作出申請。惟僱主須承諾6至8月受薪人數，不會少於3月份受僱人數；且工資補貼須全數用於僱員工資。羅致光指，香港社會開放，若有僱主做出「古靈精怪」的事情，亦會被傳媒及市民發現，當局會將申請公司的名稱、3月受僱人數及獲批資助額在網上公開，方便公眾查閱及監測。另外，政府亦會抽查不同機構，作現場審核。



另外，全國人大會將「港版國安法」放上議程，羅致光被問及會否影響本港勞工市場時，他稱手上無相關資料，不作回應。