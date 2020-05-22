運輸署：下周一將恢復駕駛考試排期、下周二恢復筆試

受新冠肺炎疫情影響，一度暫停的駕駛考試排期服務及筆試將在下周陸續恢復。運輸署今日（22日）公布，將於下周一（25日）恢復駕駛考試排期服務，包括網上預約駕駛考試及重考生快期電話預約服務，而下周二（26日）則恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務；惟控制人流，即時申請的櫃位將繼續暫停。 至於早前受筆試暫停影響的考生，已被安排在周二或之後進行筆試，有關人士會獲個別發信通知新訂考試日。

運輸署今日（22日）公布，將於下周一（25日）恢復網上及重考生快期電話預約駕駛考試排期服務。（資料圖片／羅君豪攝）

運輸署公布，非商用車輛駕駛考試的申請人，可在周一至五朝九晚五（公眾假期除外），透過郵寄，又或到香港或九龍牌照事務處投遞箱交遞交申請。非首次申請人則可按網上遞交。至於商用車輛駕駛考試申請人，可網上或郵寄至沙田牌照事務處申請。

重考生方面，重考生快期網上及電話預約將在下周一（25日）恢復。申請人成功預約快期後，必須在兩個工作天內在網頁或親臨辦指定牌照事務處確認考期及繳交考試費。

至於早前受筆試暫停影響的考生，已被安排在周二或之後進行筆試，有關人士會獲個別發信通知新訂考試日。

為減低病毒傳播風險，運輸署會在筆試中心實施預防感染措施，所有考生在試場內及應試期間必須戴口罩，入場前須清潔雙手及必須體溫檢測，當然，考生座位安排保持距離及會加強清潔電腦。沒戴口罩、未能通過體溫檢測者將被拒入試場，考試日須另行安排。