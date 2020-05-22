新冠肺炎︱今新增兩宗輸入個案　61歲女患者曾在海麗邨接受檢疫

新型冠狀病毒疫情持續，本港今日（22日）新增兩宗輸入個案，患者分別是從英國回港的15歲男學生，以及從荷蘭返港的61歲女子，累計個案達1066宗。女患者於5月14日返港，在亞博留下唾液樣本，當時無發現確診，便獨自回到長沙灣海麗邨海瑞樓寓所，接受家居檢疫。 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，現有31人仍然留醫，其中第595宗個案情況危殆。 她表示，第595宗個案，即75歲老婦一直有使用人工肺，亦接受了血清治療，知道治療「係落得幾好」，但可能因病毒引發了其他併發症，至今病情也不是太好。

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15歲男患者無病徵

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君稱，本港今日新增兩宗輸入個案。第1065宗個案是15歲男學生，在英國留學，3月停課後，他一直在家，與一名長者和一個19歲青年同住，二人均無病徵。患者今日乘搭國泰航空CX252航班返港，在亞洲博覽館留樣本後確診。

61歲女患者病毒量低 張竹君相信是「水尾」

第1066宗個案是61歲女子，於3月20日到荷蘭探親，主要留在家中。她在4月16日出現發燒、咳、喉嚨痛及氣喘，後來情況有好轉，並於5月14日乘搭荷蘭航空KL887航班返港。她回港後在亞博留下唾液樣本，當時無發現確診，便獨自回到海麗邨海瑞樓寓所接受家居強制檢疫。她在5月20日出現輕微咳嗽，於是致電衞生署熱線，獲安排到明愛醫院。張竹君稱，患者的病毒量低，相信屬於「水尾」；她在醫院接受病毒檢測時，一度驗出弱陽性結果，需反覆檢測才能確認是陽性個案。

第595宗個案曾接受血清治療 仍然危殆

醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，過去24小時並無患者出院，現有31人仍然留醫，其中第595宗個案情況危殆，第1049宗個案情況嚴重，其餘患者情況穩定。 她表示，第595宗個案，即75歲老婦一直有使用人工肺，亦接受了不同治療方案，包括血清治療，據知「係落得幾好」，但可能因病毒引發了其他併發症，至今病情也不是太好。

庾慧玲又稱，醫管局目前庫存的防護裝備包括2600萬個外科口罩、230萬個N95口罩、380萬件保護衣及600萬個面罩，足夠用兩個多月。但由於部分地方仍禁止防護裝備出口，供應有機會出現緊張，當局會繼續積極採購或研究替代方案。

張竹君暫時未見梨木樹群組有擴散，坦言未必全部個案都能找到源頭。（林頌華攝）

張竹君：暫時未見梨木樹群組有擴散 未必找到源頭

至於上周確診的「梨木樹群組」個案，張竹君表示，目前衞生署已經收集了二千多個樣本，全部結果陰性，她相信仍有部份市民未交回樣本樽，並呼籲他們盡快交樽，接受檢測以策保障。她又說，暫時未見群組有擴散，坦言未必全部個案都能找到源頭。