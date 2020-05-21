新冠肺炎｜梨木樹群組2000樣本皆陰性　18川崎症童測抗體無人染疫

本港新型冠狀病毒肺炎確診個案至今（21日）累計1,064宗（包括1宗疑似個案），連續第7日無本地個案，惟單日錄得8宗輸入個案。衞生防護中心透露，對上一宗本地感染群組源頭仍在調查中，與該群組三名患者住同幢大廈及有接觸的人士，逾2,100個樣本當中暫無人確診。 因應海外有患川崎症[的兒童同時確診新型肺炎，引起專家關注，醫院管理局稱至今為18名患川崎症的兒童檢測新冠病毒的抗體，至今無人驗出對中和抗體呈陽性。

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本港連續第7日無新增本地感染新型肺炎個案，對上一宗本地個案於5月14日確診，是住在荃灣梨木樹邨5座的66歲婦人（第1049宗）的丈夫，兩人住在荃灣卓明樓的5歲孫女亦確診。

衞生防護中心早前稱因應上述群組個案，會為三人的接觸者做病毒檢測，包括其家人及密切接觸者、所居住的同幢大廈住客、66歲婦曾光顧的街市商戶、其丈夫開設的鐘錶檔顧客、孫女到過的補習社師生等。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君透露，至今共收集到約2,100個群組相關的深喉唾液樣本，暫時無人確診，源頭仍在追查中。至於日前政府擴大的檢測計劃涵蓋了較高危的機場人員，張竹君稱向機場員工派發了845個深喉唾液樣本瓶，有602人交回樣本，結果全部呈陰性。

衞生防護中心與醫管局代表交代最新疫情發展。（資料圖片／李澤彤攝）

暫未有川崎症病人帶新冠病毒中和抗體

近日海外有患川崎症的兒童同時確診新型肺炎，醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲稱，本地的兒科專家亦留意到此現象，並與海外專家溝通，故公立醫院陸續邀請川崎症病人做檢測，至今已將18名病人的血清樣本交由香港大學化驗，暫未有病人驗出帶新型冠狀病毒的中和抗體。

醫管局早前公布，其中3名病人血清樣本在抗體測試一度呈初步陽性，庾慧玲解釋，由於川崎症會引起炎症，令病人免疫系統紊亂，體內會產生不同抗體，接受測試時或出現「交叉反應」（cross reactivity），即使在抗體測試呈陽性，未必等同對新冠病毒呈陽性。庾續指，中和抗體測試是直接將病人血清滴到病毒中，觀察能否中止細胞受破壞，敏感度較抗體測試更高。

被問及為何醫管局未主動公布事件，庾慧玲稱由於測試或有假陽性的情況，需小心謹慎檢測，並待了解後再公布，局方將繼續邀請更多病人做檢測。

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復陽者對病毒呈陽性未必須入院

庾慧玲又透露，再增3名確診患者（第532、789、1046宗）出院，累計共1028名確診者及1名疑似病人出院。醫管局數字顯示，當中有14人出院後再對新冠病毒呈陽性，至今兩人仍留院。

庾慧玲承認並非每個復陽個案均須再入院，即使在檢測對病毒呈陽性，由於其病毒基因未必完整，不等同臨床上有感染，除了病毒檢測結果之外，醫管局同時考慮病人有無臨床病徵，以決定需否再入院。