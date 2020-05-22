新冠肺炎・5.22｜增兩宗輸入個案　瑪麗負壓病房前室一度響警報

新冠肺炎疫情持續，本港今日新増兩宗確診個案，分別由英國和荷蘭輸入，累計1,066宗。截至今日，本港連續八日沒有本地感染個案。 瑪麗醫院的負壓病房前室一度響警報，醫管局指風險低。

【21:50】政府今日公布在香港聯合交易所上市的公司的董事或正向聯交所申請上市公司的董事，如因公務由內地前往香港；或完成公務後從內地返回香港，並在符合指定資格下，可申請豁免強制檢疫安排。

每間上市公司或上市申請人只可提名最多2名董事申請豁免，而符合豁免資格的公務包括股東會議、由聯交所舉行的聆訊等。

新冠肺炎｜港上市公司董事因公務來往內地 可申回港豁免強制檢疫

【19:50】南非商人高天成一家本月中從南非返港，因應新冠肺炎的檢疫令要求，被安排在元朗八鄉少年警訊中心隔離。惟他們指檢疫中心的環境極為惡劣，早前申請司法覆核，要求准他們改在其深灣獨立屋住所隔離。同時，他們一家亦申請人身保護令，讓他們離開檢疫中心，該申請於本周三被拒。高等法院法官今(22日)頒判詞，解釋拒批人身保護令的理據。法官認為衛生署的做法屬合法，又指為個人舒適情況不足成為改在家隔離的理由。

新冠肺炎｜個人舒適非轉家居隔離理由 南非商人家庭須跟從檢疫令

【18:40】本港新型冠狀病毒疫情緩和，全港中三至中五學生將於下星期三（27日）復課。教育局局長楊潤雄今日（22日）探訪位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院，了解復課準備工作。學校將以半日制形式復課，免除午飯時群組聚集的風險。全校師生進入校舍前必須戴上口罩，消毒雙手，量度體溫及作健康申報。

楊潤雄稱，本港曾經出現零星的本地確診個案，但經聽取醫學專家意見及審慎評估疫情後，教育局認為復課仍可如期進行。

新冠肺炎〡楊潤雄：高中下周三如期復課 今到中學了解準備工作

【16:38】醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）庾慧玲：過去24小時無人出院，31病人仍然留醫，#595危殆，#1049嚴重，其餘穩定 。

瑪麗醫院負氣壓系統在今早11:35發出警報，機電工程署檢查，初步相信病房維修系統引致。氣壓不平均，觸發警報，下午12:10回復正常。三間單人病房氣壓有下降情況，其中一間有確診病人入住，據了解負壓仍有維持。感染風險不高，無高危措施，無病人離開病房，醫護有戴N95，房門緊閉。已要求機電署就事件調查，瑪麗稍後會交化詳情。故障的是負壓病房的前室，要比病房的氣壓高，氣壓一度下降，但病房負壓仍維持。

【新冠肺炎】瑪麗醫院負壓系統故障 疫情期間共四公院「出事」

【16:33】衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君：今新增兩宗輸入個案。

#1065，15歲男學生，英國讀書，學校關閉3至5月，在寄宿家庭與老人家及19歲青年同住，全部人無病徵。搭CX252今日返港。

#1066，61歲女士，在荷蘭居住一陣，3月20日到荷蘭探親，主要在家居住，4月16日咳、喉嚨痛、氣喘，後來有好轉，KL887返港，住海麗邨。病毒陽性較弱，相信是「水尾」。

新冠肺炎︱今新增兩宗輸入個案 61歲女患者曾在海麗邨接受檢疫

▼限聚令延至6月4日 多項設施重開有期▼

+ 5 + 4 + 3

【15:45】消息指，本港今日新增兩宗輸入個案，患者分別從英國及荷蘭回港。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君將於記者會交代。

【14:16】據悉，今日至少有一宗輸入確診個案，患者早前由荷蘭返港，料為今早檢測呈弱陽性反應的婦人。

【11:26】據了解，明愛醫院一名61歲女患者，對病毒呈初步弱陽性反應。她在5月16日從荷蘭返港，其後因咳嗽及喉嚨痛到急症室求診。

【10:45】本港新冠肺炎疫情稍為穩定，但醫管局數字顯示，有14人出院後再對新冠病毒呈陽性，至昨日仍有其中兩人須留院。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良醫生提醒，雖復陽者病毒基因未必完整，但不能確定不會「人傳人」，強調社會不應低估風險，出院者須採取預防措施，避免與他人用膳。

新冠肺炎│何栢良：復陽或有「人傳人」風險 須做好源頭感染控制

【08:00】截至周五（22日）上午8時，全國確診病例84518宗，累計死亡人數4645人，疑似病例7宗，治癒病例79728宗，累計境外輸入1709宗；在湖北，累計68135宗，死亡總數4512人。