港版國安法｜羅致光：未做基本法責任國家才出手　市民可表達關注

「港版國安法」於全國人大會議表決提請人大常委立法後，將納入《基本法》附件三公布在香港實施。勞工及褔利局局長羅致光今日（23日）表示，預計這屆政府或可見將來，短期內未能做到基本法下要負起的憲制責任，故國家要「出手」。他強調市民可表達關注，令法制能在港運作。 另外，新冠肺炎疫情重創經濟，本港最新失業率達5.2%，創逾十年新高。羅致光形容失業率「幾何級上升」，料5月繼續上升「無懸念」，希望透過保就業計劃作緩衝。

「港版國安法」草案主要針對四類行為，包括顛覆國家政權、分裂國家、組織實施恐怖活動，以及外部勢力干預。(Reuters)

羅致光今日於商台節目《政經星期六》中表示，希望透過保就業計劃減慢失業率上升速度，惟「坦言令佢唔上升就有啲難度」。他解釋，申請企業6至8月受薪人數不得少於3月受聘人數，或可令於早前裁員的企業重新招聘人手。他又指，計劃以強積金戶口紀錄作準，僱主不可能虛報僱員人數，企圖申領更多資助，僱主所獲的資助一定要用作支薪，否則會受罰。

羅又稱，希望計劃在設計上做到簡單快捷，盡快幫到僱主出糧避免裁員，因此當局不可能介入不同的商業行為。對於可否確保每位員工保持領取至少一半薪金，他回應指坊間很多人提出這項要求，但「要做到呢個工作相信出年年初都做唔到個制度出嚟」，因要處理和分析200多萬名本港僱員資料，制度會相當複雜。

他又回應「港版國安法」，認為這屆政府或可見將來，短期內未能做到基本法下要負起的憲制責任，但香港作為中國一部分，香港人有基本責任保障國家安全。因此要國家「出手」，希望在香港保護到國家安定，「免於分裂的風險」。