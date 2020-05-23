港版國安法｜楊潤雄：全國性法律學生需要認識　與政治扯不上關係

「港版國安法」表決提請全國人大常委立法後，將會納入《基本法》附件三公布在香港實施。教育局局長楊潤雄今早（23日）表示，若《國安法》是全國性法律並將在港實施，有需要讓下一代認識，「點樣保障及維護國家安全係每一個人嘅責任嚟，不單係教育工作，相信嚟緊會全港推行」，強調做法與讓大家了解《基本法》、憲法一樣，與政治是扯不上關係。

楊潤雄5月23日接受兩個電台的訪問，期間談及《國安法》。（廖雁雄攝）

「港版國安法」將列入《基本法》附件三，並由香港特區政府公布實施；特首林鄭月娥昨（22日)從北京回港後，率領一眾主要官員見傳媒，指會配合人大立法。



「香港市民作為中國人有責任維護國家安全」

教育局局長楊潤雄今早在商台《政經星期六》被問到《國安法》一事。楊潤雄回應稱，香港作為國家不可分離的一部份，「國家嘅安全，香港係有責任。香港每一個市民作為中國人有責任一齊去維護。」而過去一年香港曾發生很多事，他說：「無論行政定立法都做唔到《23條》本地立法，咁國家安全係睇到漏洞、不足」，同意人大作為國家最高權力機關，能夠補足法律制度的不足。



國家安全教育是生活一部份

條文內列明要推動國家安全教育，教育局會如何處理？楊潤雄認為，《國安法》提到的國家安全教育不單是教育局的責任，除了學生外，全港的市民也有必要認識，「點樣保障及維護國家安全係每一個人嘅責任嚟，不單係教育工作，相信嚟緊會全港推行」，強調做法與讓大家了解《基本法》、憲法一樣，與政治是扯不上關係。他重申，《國安法》是全國法律，學生未來在香港成長、生活，或者在國家發展就有需要認識《國安法》。



盼港人理性檢視條文作理性討論



有人認為《國安法》是會以言入罪，課程會否不容討論？楊潤雄反駁，《國安法》與以言入罪是兩碼子的事，「喺《基本法》之下香港嘅權利仍然受到保障，大家可以放心」，法例並非要限制港人自由或權利，而是要保護國家安全，呼籲大家可以理性檢視條文再作負責任的討論。