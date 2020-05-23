港大前副校長程介明：日後或更大衝擊　老師如何不捲漩渦秉持專業

香港大學教育學院榮休教授、港大前副校長程介明，今早（23日）在香港電台節目《香港家書》上表示，他在世界各地，包括內地參與不少教育活動，教師很少會有政治上的擔憂，都是相當放心地改革與創新教育。他認為不論有何政治立場，香港教師的專業都應該不會受到窒礙，反而會不斷擴大。他關注，面對社會劇變，日後也許有更大的衝擊與挑戰，受到來自各個方面非專業性的因素，不由分說地進入教育，如何讓老師不致捲入無關專業的漩渦，「作為教育工作者，如何在狂風暴雨之中，繼續履行天職？」

程介明在《香港家書》中指出，不論有何政治立場，香港教師的專業都應該不會受到窒礙，反而會不斷擴大。（資料圖片）

程介明在《香港家書》中指出，他在世界各地，包括內地參與不少教育活動，教師很少會有政治上的擔憂，都是相當放心地從事許多教育的改革與創新。他認為不論有何政治立場，香港教師的專業都應該不會受到窒礙，反而會不斷擴大。他續指，從各國的抗疫可以看到，政治與專業，是兩個不同的空間，之間會有張力。「我們從事教育的，不容易完全理解政治空間裡面的邏輯、文化與運作；從事政治的，一樣會不理解我們教育專業空間裡的邏輯、文化與運作。」

他指出，不論什麼政治立場的人，都容易把教育看成是一部機器，產品不對，年輕人出現問題，就一定是機器出了錯。但他指出，從事教育的卻很明白，年輕人的成長及價值觀的形成，有非常複雜的因素。「不說別的，去年的社會風波，讓我們明白了網上虛擬社會的威力。」

他續指，復課是下一個挑戰，從香港停課四個月可見，「雖然沒有實體的課室，我們看到的是教學創新的大爆發。」從中更看到老師之間、學校之間毫無保留的互通信息、互相學習。在疫症期間，打開了不少新局面，許多創新的教學法、前所未有的學習材料、課程以外學習的機會、與學生交往的新途徑等，觀察到學生主動的一面，教師的角色從「講課」，轉為學生學習的「設計師」，「這種轉變，難能可貴。復課以後，如何保持和發揚？」他相信，「以香港老師的活力，完全可以創造一個新常態。這是我們教師的專業天職。」

程介明曾任港大副校長。（資料圖片 / 羅君豪攝）

程介明關注，社會劇變「更大的衝擊與挑戰也許還在後面」，作為教育工作者，如何在狂風暴雨之中，繼續履行天職，還會受到來自各個方面非專業性的因素，如何讓老師不致捲入無關專業的漩渦。他又提到，要增強教師的專業自信心，憑著專業良心在複雜的環境之下，能夠專心和安心從事教育下一代的工作。他最後指出，「疫症之下，我們與醫務人員，都在為人類的生命而奮鬥。醫務人員，是挽救生命；教師，是給生命賦予意義。」