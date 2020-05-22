新冠肺炎〡楊潤雄：高中下周三如期復課　今到中學了解準備工作

本港新型冠狀病毒疫情緩和，全港中三至中五學生將於下星期三（27日）復課。教育局局長楊潤雄今日（22日）探訪位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院，了解復課準備工作。學校將以半日制形式復課，免除午飯時群組聚集的風險。全校師生進入校舍前必須戴上口罩，消毒雙手，量度體溫及作健康申報。 楊潤雄稱，本港曾經出現零星的本地確診個案，但經聽取醫學專家意見及審慎評估疫情後，教育局認為復課仍可如期進行。教育局亦會密切跟進疫情的發展，如需採取任何應變措施，將會盡快作出公布。

教育局局長楊潤雄今日下午探訪位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院。（教育局提供）

樂善堂梁銶琚書院安排學生「面對背」排坐

教育局局長楊潤雄今日下午探訪位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院，聽取該校副校監陳健平及校長羅文彪介紹學校準備復課的工作。該校跟其他學校一樣，已加強清潔和消毒校舍，並將以半日制形式復課，免除午飯時群組聚集的風險。全校師生進入校舍前必須戴上口罩，消毒雙手，量度體溫及作健康申報。

課室方面，學校會盡量使用室內空間，讓學生以「面對背」方式單行排坐，而教師亦會避免小組討論活動，減少學生之間的緊密接觸。學生不論在小息、去洗手間或小賣部排隊時，都要保持適當的社交距離。

教育局局長楊潤雄今日下午探訪位於西營盤的樂善堂梁銶琚書院。（教育局提供）

教育局早前公布，中三至中五級別的復課日期為5月27日，小四至中二為6月8日，幼稚園高班至小三為6月15日。

楊潤雄稱，自5月初公布復課安排至今，本港曾經出現零星的本地確診個案，但經聽取醫學專家意見及審慎評估疫情後，教育局認為復課仍可如期進行。他強調，本地疫情未來仍有機會反覆，全港市民仍然不能鬆懈，因此呼籲社會各界繼續保持個人及環境衞生，而教育局亦會密切跟進疫情的發展，萬一需要採取任何應變措施，將會盡快作出公布，希望屆時各學校持份者及學生能夠諒解及配合。