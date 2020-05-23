美國制裁33中國機構　涉軍用物資新疆人權　其中兩間香港公司起底

美國商務部新增33間中國企業及機構，列入貿易黑名單，其中24間與軍用物資採購有關，另外9間被指協助監視新疆維吾爾人。名單包括內地軟件公司、人面識別公司和大學研究機構，還有兩間香港註冊的公司，分別為「Cloudminds (Hong Kong) Limited」和「精納科技有限公司」。

新疆再教育營被指侵犯人權，中國官方曾多次澄清，並安排記者採訪維吾爾人。（中新社）

兩間本港註冊的公司，都被列入24間解放軍採購軍方使用物資的實體清單中。

Cloudminds董事持美國護照

根據公司註冊處資料，Cloudminds (Hong Kong) Limited，註冊地址位於柴灣祥利街國貿中心；董事為HUANG William Xiao-Qing（黃曉慶），以美國護照登記，報住北京市西城區；公司由開曼群島註冊的「Cloudminds Inc」持有，該公司及北京的同名公司，同樣在制裁名單中。

Cloudminds中文名為「達闥科技」，黃曉慶是創辦人，公司主要提供用於智能機械人的雲端運算服務。路透社今年3月報道，該公司去年被阻止將技術或相關訊息，從美國轉移到北京。

黃曉慶亦在香港註冊有「金達科技發展有限公司」（Golden Way Techonology Development Limited），同樣以美國護照登記，但報住美國洛杉磯。

Cloudminds機械人參與抗疫。（Cloudminds網站）

精納科技董事報住深圳

另外精納科技有限公司（JCN (HK) Technology Co. Limited），2011年3月成立，中文名原為「今創奇（香港）科技發展有限公司」，去年改為現名。公司董事和股東，為王飛雲（WANG Feiyun），以中國河南省的身份證登記，曾報住河南省開封縣，現報住深圳市寶安區。

王飛雲另外在香港註冊有「CREATE ROAD LIMITED」，亦曾開設「香港遠洋紡織品進出口有限公司」，2010年成立，2016年解散。上述三間公司，均以秘書公司地址註冊。

中美貿易：美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」，圖為華盛頓州一個港口的貨物。（AP）

美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」（Entity List），當中9間涉及侵犯新疆人權，另外24間就被指為解放軍採購軍方使用物資。

公司包括著名的人面識別公司「深網視界」，去年該公司被黑客洩露資料，發現有大批人面識別數據都是新疆維吾爾人，數目多達數百萬。而阿克蘇華孚色紡，被指有份參與新疆再教育營的職業訓練計劃。

中國知名AI識別企業雲從科技被美國列入「實體清單」。（資料圖片）

24個被指為解放軍採購軍方使用物資的實體清單 北京達闥科技（Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd.） 北京計算科學研究中心（Beijing Computational Science Research Center） 北京錦程環宇科冒（Beijing Jincheng Huanyu Electronics Co., Ltd.） 北京高壓科學研究中心（Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research） 成都精密光學工程研究中心（Chengdu Fine Optical Engineering Research Center） 中國久遠物資貿易公司（China Jiuyuan Trading Corporation） 達闥科技（香港）（Cloudminds Hong Kong Limited） 達闥科技（Cloudminds Inc.） 哈爾濱創越科技有限公司（Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd.） 哈爾濱工程大學（Harbin Engineering University） 哈爾濱工業大學（Harbin Institute of Technology） 哈爾濱蘊力達科技開發有限公司（Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd.） 精納科技有限公司（JCN （HK） Technology Co. Ltd.） 快急送物流（中國）有限公司（K Logistics China Limited） Kunhai （Yanjiao） Innovation Research Institute 頂峰多尺度科學研究所（Peac Institute of Multiscale Science） 奇虎360科技有限公司（Qihoo 360 Technology Co. Ltd.） 奇虎360科技公司（Qihoo 360 Technology Company） Shanghai Nova Instruments Co., Ltd. 四川鼎澄物資貿易公司（Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd.） 四川新天元科技有限公司（Sichuan Haitian New Technology Group Co. Ltd.） 四川圖斯克進出口貿易有限公司（Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd.） 礪劍天眼科技有限公司（Skyeye Laser Technology Limited） 復旦大學副教授朱杰進 資料來源：美國商務部