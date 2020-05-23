美國制裁33中國機構　涉軍用物資新疆人權　其中兩間香港公司起底

美國商務部新增33間中國企業及機構，列入貿易黑名單，其中24間與軍用物資採購有關，另外9間被指協助監視新疆維吾爾人。名單包括內地軟件公司、人面識別公司和大學研究機構，還有兩間香港註冊的公司，分別為「Cloudminds (Hong Kong) Limited」和「精納科技有限公司」。
新疆再教育營被指侵犯人權，中國官方曾多次澄清，並安排記者採訪維吾爾人。（中新社）
兩間本港註冊的公司，都被列入24間解放軍採購軍方使用物資的實體清單中。
Cloudminds董事持美國護照
根據公司註冊處資料，Cloudminds (Hong Kong) Limited，註冊地址位於柴灣祥利街國貿中心；董事為HUANG William Xiao-Qing（黃曉慶），以美國護照登記，報住北京市西城區；公司由開曼群島註冊的「Cloudminds Inc」持有，該公司及北京的同名公司，同樣在制裁名單中。
Cloudminds中文名為「達闥科技」，黃曉慶是創辦人，公司主要提供用於智能機械人的雲端運算服務。路透社今年3月報道，該公司去年被阻止將技術或相關訊息，從美國轉移到北京。
黃曉慶亦在香港註冊有「金達科技發展有限公司」（Golden Way Techonology Development Limited），同樣以美國護照登記，但報住美國洛杉磯。
Cloudminds機械人參與抗疫。（Cloudminds網站）
精納科技董事報住深圳
另外精納科技有限公司（JCN (HK) Technology Co. Limited），2011年3月成立，中文名原為「今創奇（香港）科技發展有限公司」，去年改為現名。公司董事和股東，為王飛雲（WANG Feiyun），以中國河南省的身份證登記，曾報住河南省開封縣，現報住深圳市寶安區。
王飛雲另外在香港註冊有「CREATE ROAD LIMITED」，亦曾開設「香港遠洋紡織品進出口有限公司」，2010年成立，2016年解散。上述三間公司，均以秘書公司地址註冊。
中美貿易：美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」，圖為華盛頓州一個港口的貨物。（AP）
美國商務部5月22日宣布，將33間中國公司及機構列「實體清單」（Entity List），當中9間涉及侵犯新疆人權，另外24間就被指為解放軍採購軍方使用物資。
公司包括著名的人面識別公司「深網視界」，去年該公司被黑客洩露資料，發現有大批人面識別數據都是新疆維吾爾人，數目多達數百萬。而阿克蘇華孚色紡，被指有份參與新疆再教育營的職業訓練計劃。
中國知名AI識別企業雲從科技被美國列入「實體清單」。（資料圖片）
24個被指為解放軍採購軍方使用物資的實體清單
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北京達闥科技（Beijing Cloudmind Technology Co., Ltd.）
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北京計算科學研究中心（Beijing Computational Science Research Center）
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北京錦程環宇科冒（Beijing Jincheng Huanyu Electronics Co., Ltd.）
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北京高壓科學研究中心（Center for High Pressure Science and Technology Advanced Research）
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成都精密光學工程研究中心（Chengdu Fine Optical Engineering Research Center）
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中國久遠物資貿易公司（China Jiuyuan Trading Corporation）
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達闥科技（香港）（Cloudminds Hong Kong Limited）
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達闥科技（Cloudminds Inc.）
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哈爾濱創越科技有限公司（Harbin Chuangyue Technology Co., Ltd.）
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哈爾濱工程大學（Harbin Engineering University）
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哈爾濱工業大學（Harbin Institute of Technology）
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哈爾濱蘊力達科技開發有限公司（Harbin Yun Li Da Technology and Development Co., Ltd.）
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精納科技有限公司（JCN （HK） Technology Co. Ltd.）
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快急送物流（中國）有限公司（K Logistics China Limited）
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Kunhai （Yanjiao） Innovation Research Institute
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頂峰多尺度科學研究所（Peac Institute of Multiscale Science）
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奇虎360科技有限公司（Qihoo 360 Technology Co. Ltd.）
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奇虎360科技公司（Qihoo 360 Technology Company）
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Shanghai Nova Instruments Co., Ltd.
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四川鼎澄物資貿易公司（Sichuan Dingcheng Material Trade Co., Ltd.）
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四川新天元科技有限公司（Sichuan Haitian New Technology Group Co. Ltd.）
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四川圖斯克進出口貿易有限公司（Sichuan Zhonghe Import and Export Trade Co., Ltd.）
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礪劍天眼科技有限公司（Skyeye Laser Technology Limited）
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復旦大學副教授朱杰進
資料來源：美國商務部
9個涉及侵犯新疆人權的實體清單
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中國公安部法醫學研究所（China’s Ministry of Public Security’s Institute of Forensic Science）
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阿克蘇華孚色紡有限公司（Aksu Huafu Textiles Co.）
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雲行科技（CloudWalk Technology）
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烽火科技集團（FiberHome Technologies Group and the subsidiary）
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南京纖之家星空通信發展（Nanjing FiberHome Starrysky Communication Development）
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東方網力（NetPosa）
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深網視界（SenseNets）
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雲天勵飛（IIntellifusion）
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IS' Vision
資料來源：美國商務部