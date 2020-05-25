復課｜難忘採購「戰略物資」　搜羅口罩屢遇波折：心情似坐過山車

新冠肺炎疫情年初突襲，停課日子長達約四個月，學界既要為防疫物資頻撲，亦要迅速改變教學模式。面對一浪接一浪的挑戰，基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然坦言，「今次疫情係史無前例，以往嘅經驗都用唔上。」尹與三位副校同事，在這段疫情期間，並肩作戰，為學校防疫措施及網上教學籌謀。四人最難忘是充當「戰略物資」採購員，向各地供應商搜羅口罩，過程波折重重，「心情好似坐過山車咁。」

逾百呎的校長室，是校長尹浩然（左二）與三位副校鄧智荔、譚建勳和董明於疫情間經常開會溝通的重要「基地」。（鄭子峰攝）

「我哋喺疫情傾計嘅次數，係多過以往嘅總和！」逾百呎的校長室，是校長尹浩然與三位副校於疫情間經常開會溝通的重要「基地」。回想疫情於農曆年初爆發，全城鬧「口罩荒」，團隊化身「採購員」，為復課張羅口罩、酒精搓手液等防疫物資。

副校長鄧智荔說，學校在宣布停課前，已著手搜購「戰略物資」，惟全球採購競爭激烈，加上部份國家或地區突改出口政策，縱然成功聯絡供應商訂購，貨期卻一改再改，「4月變5月，5月變6月」；每盒口罩價錢亦水漲船高，由每盒30至40元，最高峰升到每盒300至400元。

主力負責採購口罩的副校長鄧智荔說：「真係要鬥快，採購過程好似坐過山車，（供應商）應承有口罩時會好開心，但轉頭撲空就會哎呀，又要諗辦法解決。」（鄭子峰攝）

口罩供應不穩定 團隊四出張羅 終購入逾萬個

鄧說，與同事試過致電教育局建議的76間口罩供應商名單，惟僅兩間可供訂購，最後亦無疾而終。直至四月下旬，疫情緩和，團隊才陸續從台灣、內地及日本等供應商，成功購獲1.4萬個口罩，足夠支援師生回校上課。

鄧笑言：「真係要鬥快，採購過程好似坐過山車，（供應商）應承有口罩時會好開心，但轉頭撲空就會哎呀，又要諗辦法解決。」成功購入口罩，團隊亦未有鬆懈，會交由任教化學的副校長譚建勳為質素「把關」，剪開每個口罩樣本檢驗，確保來貨供應符合規格。

學校口罩存量在新年時只有4,000至5,000個，僅夠師生消耗一至兩星期。尹校長說，知道有學生因家裡口罩不足，整個星期足不出戶，決定向校友籌集口罩，先向中六生及有需要學生派發，亦暫時借出口罩予有需要的教師及工友，以免他們捱貴口罩，「口罩係畀人用，唔係存放喺度。」

學校取消期末試，尹校長表示，希望能夠減輕師生復課壓力，毋須因考試而急於追趕教學進度。（鄭子峰攝）

叫停遊學團曾遭學生反對 老師屢致電游說

在疫情之下，師生溝通亦是一項重要工作。鄧智荔憶述，學校一行20人的日本遊學團原定二月初出發，當時疫情正醞釀在全球爆發，當局只是呼籲市民避免外遊。她指，學校當時考慮到學生的安全風險，決定取消遊學團，惟學生尚未意識事態嚴重，「佢哋覺得情況安全，會為自己負責」，堅持要求學校出團。她說，負責帶隊的同事多番致電游說學生，解釋校方實際處理的難處，終成功說服他們，「溝通好緊要，如果佢哋唔理解，就會累積一種負面情緒。」

如今復課在即，校園快將恢復往日熱鬧，團隊均熱切期待，暫忘籌備過程的辛酸。董副校說：「復課會唔會好好？好就值啦，見返學生會好開心，值呀！」

尹校長形容，四人團隊名為「Fantastic four」，在疫情間一起並肩作戰，為學校教學、防疫、復課等籌謀。（鄭子峰攝）