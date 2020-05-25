中三至中五周三復課　中學花約16萬添防疫裝備　圖書館設UV消毒機

受到新冠肺炎疫情影響，全港中小學停課近四個月，中三至中五學生率先於周三（27日）復課，學界均準備就緒。基督教香港信義會元朗信義中學花約16萬元購買防疫物品及設備，包括在圖書館及實驗室添置紅外線消毒機、搜購逾萬個外科口罩、數十塊亞加力膠隔板等，務求令學生能夠安心重返校園。 另外，學校亦表示，會取消全校期末考試，並準時於七月中放暑假，期望減輕師生開學壓力。校長尹浩然說：「如果一返學就趕考試，大家都辛苦。既然都知道學生學習進度，就拎走呢個咁重嘅壓力。」

基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然表示，學校特別花約16萬元購置防疫物品及設備，務求讓學生安全回校。（鄭子峰攝）

中三至中五學生本周三復課，各校已紛紛做好復課準備。基督教香港信義會元朗信義中學校長尹浩然表示，學校特別花約16萬元購買防疫物品及設備，例如在學校圖書館及實驗室添置紅外線消毒機，為公共物件如圖書及防護眼鏡殺菌清潔。另外，學校亦從內地、台灣等搜購約1.4萬個外科口罩，確保口罩存量充足；又備有約40塊亞加力膠隔板，部份安裝於教員用膳的特別室，亦方便中五學生小組討論訓練時使用，以防互相交流時飛沫傳播。

小息加長十分鐘 控制廁所排隊人流

根據復課指引，學校會以半日形式上課，學生須注意個人衛生，保持社交距離。元朗信義中學的班房座位已安排「面對背」方式單行排坐，圖書館容納人數由約50人減至約25人。因應洗手間傳播風險高，副校長鄧智荔表示，學校特別加長小息時間，初中生會提早十分鐘放小息，高中生則可遲十分鐘返課室，藉此控制前往洗手間的人流，廁所外亦會劃分排隊間距，確保前後保持適當距離。

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尹校長笑言，與三位副校長是「Fantastic four」的組合，在疫情一齊並肩作戰，為學校做好防疫措施。（鄭子峰攝）

取消全校期末考 維持七月中放暑假

新冠肺炎疫情自農曆新年假爆發，停課約四個月以來，學校改以網上教學，除安排半日的Zoom視像課堂外，亦會提供外語班、音樂班等直播活動，豐富學生的停課日子。

尹浩然表示，目前中一至中五教學進度為課程目標的七至八成，為免師生復課後因考試追趕課程而感到壓力，決定取消全校的期末試，改以網上課堂及功課表現釐訂成績，並以評級取替分數，原則上全校學生可升班。另外，各級維持七月中放暑假，而高中學生則按慣常安排，於七月時補課，並於八月下旬提早一周開學，

每周會審視校內教學報告的他認為，疫情下學校有能力實行彈性教學，亦對屬於第一組別的學生學習能力有信心，「可能（教學進度）係冇咗兩、三成，但學生一嘗學習自主嘅動力；同事可思考邊啲係非教不可，邊啲係次要。」