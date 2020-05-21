新冠肺炎｜康文署泳池重開　部份設施仍暫停　有市民失望摸門釘

本港新型冠狀病毒肺炎疫情回落，今天（5月21日）起33個公眾游泳池重新開放，包括荔枝角公園游泳池。今早約10時於游泳池外未見有排隊人龍，大部份入場人士都是一家大小，而進入泳池前則要先量體溫。 今日荔枝角公園游泳池只得訓練池及習泳池開放，主池及嬉水池等則暫停使用。有一心到主池游泳的市民「摸門釘」，直言十分失望，並質疑「啲人塞晒係訓練池仲危險」，希望康文署可盡快重開泳池中的其他設施。 另外，亦有不少人到泳池上游水課，有小朋友就指池水乾淨，不擔心有感染風險。

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荔枝角公園游泳池開放時間分為三節，首節由早上6時半至中午12時，只得訓練池及習泳池開放，主池及嬉水池等則暫停使用。泳池外亦貼出告示，提醒市民游泳前後須戴口罩；而為減少接觸，最高可容納人數減至125人。

今日荔枝角公園游泳池中，不少小朋友上游泳課及練習。（余俊亮攝）

何先生約上午11時許到場，他指由於住在附近，泳池停開前一星期會游兩至三次，風雨不改，因此已期盼泳池重開多時。他稱停開期間「日日嚟睇啲泳池通告」，未見有告示指主池暫停使用，故今早打算立即到來游泳，豈料未有開放，「諗住今日一開就嚟游，𠵱家都唔知講咩好」。

現時開放的只有訓練池等，何先生直言「水深剩係到腰，一撥就游到尾啦，咁細點游！」他又不滿指，不明白為何主池沒有開放，質疑是否救生員不足，「最多容納百幾人，全部堆晒去訓練池仲死啦，點堆到咁多人呀」，故未有入泳池就離開。何先生又笑言不擔心游泳有感染風險，因認為池水有氯氣，「乜菌都死晒」，最大風險只是在更衣室，並指「驚咪戴個沖得嘅布口罩」。

荔枝角公園游泳池今日只得訓練池及習泳池開放，主池及嬉水池等則暫停使用。（余俊亮攝）

13歲的陳同學到泳池練習，他估計整個游泳池大約只得40至50人，不擔心有感染風險，因見到有職員清潔，更衣室等亦要隔開使用。在泳池停開期間，他到泳灘練習，相對起泳灘，陳認為泳池「舒服好多，又乾淨，無水母」，能重回到以往練習的泳池亦感到「好開心」。

5歲的郭小朋友到泳池上游泳課，母親郭太由門外接他離開。郭小朋友由2月開始已沒有再游泳，他興奮指「覺得好開心好好玩，啲水都好乾淨」。郭太表示，停課開始與小朋友一直留在家中，直至現時疫情回落，泳池重開就立即帶小朋友來練習，「一有機會即刻就要嚟運動下」。郭太又稱不擔心感染風險，「相信清潔、衞生會做得好好，唔擔心」。

5歲的郭小朋友到泳池上游泳課，他興奮指「覺得好開心好好玩」。（王海圖攝）